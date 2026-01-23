Ona je žudeći za pažnjom imala odnos sa mojim ocem! Maja Marinković RASTAVILA NA ATOME Teodoru Delić, ponovo spomenula i njenu majku Slavicu: Taki to rešava! (VIDEO)

Kad čuje šta je rekla, Teodora će pobesneti.

Danas "Odabrani" učesnici nominuju, a naredna je reč dobila Maja Marinković.

- Ja ću nominovati Bebicu, debelog gmaza koji ne poštuje svoju porodicu, dozvoljava da mu devojka naziva oca alkoholičarom, a porodica je svetinja, smatram da je Aneli i mene nazvao d*oljama jer želi da spinuje svoju priču sa Teodore i Filipa, a verenica ga prevarila posle samo 7 dana. Vređa mog oca, ja nisam kriva što je Teodora žudeći za pažnjom imala odnos sa mojim ocem. Sinoć su posle onih orgija koje su spominjali, ja verujem da je tata rekao istinu i za taj after i za gospođu Slavicu, on to rešava u spoljnom svetu. Bebica brutalno proziva žene a ne polazi od sebe, on je ljiga, debeli gmaz, ništa mu nije sveto, ušao je ovde kao lažni biznismen iz Koteža. Najgori je psihopata, on je najveće smeće i ološ - rekla je Maja.

- Ja ne volim Anđela, ali zanimljivo mi je da se sa njim peckam, treba da ostane ovde, neću njega nominovati. Mene je razočarala Anastasija, mogla je i Boru da diskvalifikuje. Ipak ću nominovati Todićku, ne dolazi u emisije, razj*bana je, nema funkciju, napada ljude koji nisu krivi - rekla je Matora.

Autor: R.L.