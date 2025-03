NIKAD ISKRENIJA! Aleksandra se poverila Eleni o odnosu sa Stefanom, pomenula ĆERKU, pa priznala: ON JE MENI NAPRAVIO PAKAO OVDE (VIDEO)

Šta će reći Stefan kada ovo čuje?

Iako su jedno vreme bile u lošim odnosima, Aleksandra Jakšić i Elena Petrović krenule su ponovo da razgovaraju i poveravaju se jedna drugoj. Takos i i današnji sunčan dan koristile odvojene od farmera ogovarajući ostale ukućane.

- Ja sam rekla Stefanu, tu nema ljutnje. Nama je lepo i tako fun kcionišemo, sve je nemoguće. Rekla sam mu da nije dečko za mene, ali mi priaj ovako, lepa energija. On ima neke reakcije kad se unervozi, lupi rukom, rekla sam mu da ne može to da radi u mom prisustvu. On se odaljio i ljuti se, ja sam mu rekla da možemo da budemo drugari, pićemo kau, družićemo se. Izgradili smo lep prijateljsko odnos. On je prošao najlaganije, svi su ga štedeli. Niko nema da je prošao laganije od njega jer je sa mnom -rekla je Aleksandra.

- Ti si ga uvek sklanjala od tih stvari i slirivala ga, a on da je bio prva tri meseca, on bi odlepio -rekla je Elena.

- Pokazao je da je vredan, dobar da hoće da pomogne svima -rekla je Aleksandra.

- On da je bio sa Kristijanom i sa ovima, on bi bio na kapiji -rekla je Elena.

- On je meni napravio pakao kad je ušao ovde, mene i moju ćerku je stavio u situaciju da može napolju da se komentariše o nama -rekla je Aleksandra.

Autor: M. V.