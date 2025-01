Šta će reći Coka na sve ovo?

Sneža Kušadasi i Nikola Lakić danima unazad su se zbližavali, to je navodilo farmere da preipitaju njihove odnose. Aleksandra Babejić porazgovarala je sa njom, a Sneža je otkrila kako stoje stvari između njih dvoje.

- Snežana nema igre sa tim, ne igraj se -rekla je Aleksandra.

- Šta sam uradila? -pitala je Sneža.

- Ti počinješ -rekla je Aleksandra.

- Hajde da pričamo otvoreno, šta sam uradila? -pitala je Sneža.

- Svako malo ga gledaš -rekla je Aleksandra.

- Ja sve gledam, kad mi se neko nasmeje, ja se nasmejem -kazala je Sneža.

- Ne možeš tako, možda se i on šali da vidi kako ti reaguješ, a ti reaguješ kao šiparica -rekla je Aleksandra.

- Šta me briga, on me pogleda i nasmeje mi se ili mi namigne -rekla je Sneža.

- Ali ne može Sneki, on je oženjen čovek -podsetila je Aleksandra.

- Je l' treba ja da brinem o tome? -pitala je Sneža.

- Snežana zavodiš ga 24/7 -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović