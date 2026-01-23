AKTUELNO

Zadruga

Uživaću dok pokazuje svoje pravo lice! Anita najavila PAKAO Luki Vujoviću, više NEMA MILOSTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo znači - rat!

Danas nominuju "Odabrani", a sledeći je svoju nominaciju izneo Luka Vujović, koji je najpra sve pozdravio na arapskom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nominujem malog patrljka Daču. On vređa porodicu, stalno ponižava i to mu je jedini način da bitiše. On nije ni p od pevača, nominujem malog patrljka - rekao je Luka.

- Nominovaću Bebicu, njegova pojava, stav, ponašanje, stvarno me iritira, komentariše sve teme, molariše a nije kompetentan da bilo kome šta kaže. Teodora ga vara već tri godine, za njega su sve devojke d*olje, samo njegova je svetica, njegovo izražavanje je degutantno, primitivan je, pominje decu, majke, pa i Boginju koja je izgubila roditelje u Oluji, time je pokazao je da je montrum, njegov želudac je bunar koji može sve da svali. Vozač autobusa koji glumi da je doktor nauka - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da Aneli nije ovde nominovala bih nju ili mog bivšeg dečka, ali uživaću dok se otkriva njegovo pravo lice, sa uživanjem ću posmatrati i ćutati. Nominovaću Daču - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ON IH NE ZANIMA: Đukićev tata poručio sinu da ima TRI GREŠKE, a onda otkrio šta misli o Luki Vujoviću (VIDEO)

Zadruga

ODUŠEVIO SE! Janjušu stiglo SPECIJALNO IZNENAĐENJE, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Zadruga

PRAVO U METU: Ivan dao sve od sebe da baci ljagu na Asmina zbog Aneli, Dača mu sasuo istinu u lice! (VIDEO)

Domaći

Haos u najavi: Terza konačno izneo pravo mišljenje o Luki Vujoviću, više mi ništa ne veruje! (VIDEO)

Zadruga

Miljana ponovo u napadu: Kruži kao divlja mačka oko hotela, Bebici najavila pakao zbog pokradenih para! (VIDEO)

Zadruga

PUJ, PIKE NE VAŽI! Nakon brutalnih uvreda, Luka i Anita ponovo završili ispod JORGAN PLANINE! SVE PUCA (VIDEO)