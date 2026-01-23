Uživaću dok pokazuje svoje pravo lice! Anita najavila PAKAO Luki Vujoviću, više NEMA MILOSTI! (VIDEO)

Ovo znači - rat!

Danas nominuju "Odabrani", a sledeći je svoju nominaciju izneo Luka Vujović, koji je najpra sve pozdravio na arapskom.

- Ja nominujem malog patrljka Daču. On vređa porodicu, stalno ponižava i to mu je jedini način da bitiše. On nije ni p od pevača, nominujem malog patrljka - rekao je Luka.

- Nominovaću Bebicu, njegova pojava, stav, ponašanje, stvarno me iritira, komentariše sve teme, molariše a nije kompetentan da bilo kome šta kaže. Teodora ga vara već tri godine, za njega su sve devojke d*olje, samo njegova je svetica, njegovo izražavanje je degutantno, primitivan je, pominje decu, majke, pa i Boginju koja je izgubila roditelje u Oluji, time je pokazao je da je montrum, njegov želudac je bunar koji može sve da svali. Vozač autobusa koji glumi da je doktor nauka - rekao je Uroš.

- Da Aneli nije ovde nominovala bih nju ili mog bivšeg dečka, ali uživaću dok se otkriva njegovo pravo lice, sa uživanjem ću posmatrati i ćutati. Nominovaću Daču - rekla je Anita.

