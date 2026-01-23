ONA NEMA ŠTA DA MI ZAMERI! Maja se ogradila od flerta sa Asminom, istakala da Staniji nije zabila NOŽ U LEĐA, pa se Durdžić obratio Dobrojevićevoj: AKO NASTAVI DA ME BLATI, MORAĆU...(VIDEO)

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Asmin Durdžić tokom razgovora sa Dačom Virijevićem diže Maju Marinković u nebesa, dok svoju bivšu devojku Staniju Dobrojević ponižava.

- Majo, kako gledaš na to što je Asmin rekao da tebe Stanija ne podnosi? - upitao je voditelj.

- Ne mogu da verujem potpunosti u ovo. Da je tako, imala bih odgovor na to. Stanija i ja smo se videle letos, pre mog ulaska, tada smo se našle kod mog frizera Borisa, znam da je posle Asmin tražio od Maje da mu pokaže moje slike, jer sam se slikala u njenim kompletićima. Razumem je da joj to smeta, ali uzimam sa rezervom da me je pljuvala. Moja popularnost je neosporna. Mislim da sam najintrigantnija rijaliti učesnica, to niko ne može da ospori - rekla je Maja.

- Da li bi volela da se suočiš sa Stanijom? - upitao je voditelj.

- Ne, zašto bih? Šta sam joj uradila? Da imam neki problem, ne bih prezala od toga. Znam da sam u ovoj priči čista. Koketna jesam, volim da se šalim, ali ja ništa nisam uradila. Ona nema šta da mi zameri - rekla je Maja.

- Asmine, da li Stanija ne podnosi Maju? - upitao je voditelj.

- Ne podnosi je. Meni je Stanija dala žuti, ja njoj crveni karton. Ako ona mene nastavi da blati, ja ću morati da budem bezobrazan i da je komentarišem na moj način. Ja samo imam da kažem da ja mogu mnogo toga da kažem. Ja ću da stanem uvek ispred Maje, pre nego ispred Stanije - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.