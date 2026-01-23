METEŽ U BELOJ KUĆI! Matora osula drvlje i kamenje po Asminu i Maji, Dača dao sve od sebe da odbrani Durdžića! (VIDEO)

Napeto!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Majo, tebi se Asmin otvoreno udvara mesecima, a ti se nisi sklonila kao Stanijina drugarica. Stanija ima pravo da se naljuti. Sad ispada da je Asmin lagao sve u vezi sa Stanijom, kad je govorio da im je veza bila idealna, ne poklapaju se neke stvari - kazala je Matora.

- Stanijin cilj je da ga se reši i da se izvuče iz svega i da na njeno mesto, između Aneli i Asmina dođe Maja. Meni je Asmin govorio da je Stanija stalno potencirala da ovde može da je prevari sa Majom, toga se pribojavala - istakao je Dača.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.