NE PRONALAZE ZAJEDNIČKI JEZIK! Nakon što je Anita rekla da mora da razmisli o njihovom odnosu, Luka joj stavio do znanja da će IZAĆI IZ KREVETA (VIDEO)

Šok!

Anita Stanojlović i Luka Vujović nikako ne mogu da pronađu čitav dan zajednički jezik, te tako njihova rasprava traje već satima.

- Idem sada u drugi krevet da spavam - kazao je Luka.

- Aha, tebi je do toga - dodala je Anita.

- Ja izbiljno idem da spavam u drugom krevetu. Odgovori mi, da li smo zajedno ili nismo? - upitao je Luka.

- Razmišljam... - odgovorila je Anita.

- Ponižavaš me kao da sam slepac najveći. Nastavi, pa vidi kako ću preko noći da ti odem kod druge - rekao je Luka.

- Aha, eto. Vidiš kako se odaješ - kazala je Anita.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

