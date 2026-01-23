Šok!
Anita Stanojlović i Luka Vujović nikako ne mogu da pronađu čitav dan zajednički jezik, te tako njihova rasprava traje već satima.
- Idem sada u drugi krevet da spavam - kazao je Luka.
- Aha, tebi je do toga - dodala je Anita.
- Ja izbiljno idem da spavam u drugom krevetu. Odgovori mi, da li smo zajedno ili nismo? - upitao je Luka.
- Razmišljam... - odgovorila je Anita.
- Ponižavaš me kao da sam slepac najveći. Nastavi, pa vidi kako ću preko noći da ti odem kod druge - rekao je Luka.
- Aha, eto. Vidiš kako se odaješ - kazala je Anita.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.