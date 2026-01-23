AKTUELNO

Zadruga

U krevetu sam je lizao po vratu: Anđelo priznao u kom izdanju ga Kačavenda najviše loži, otkrio da je Krstijan Grej za njega i njegove fetiša mala beba! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ova priča je šokirala sve!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Rankovićem i njegovom odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Šta se dešavalo između vas dvoje u Eliti? Rekao si da je volela da te stiska, a ona imitira kako je grliš i gahćeš u vrat - rekao je Darko.

- Često sam je ljubio po vratu, a kad ležimo u krevetu ja je poližem po vratu. Sad ću da kažem i kad to, kad legnem i dugnem levu ruku to uradim jer ne može da se vidi. Kad te poližem po vratu što mi ne lupiš šamar? Ona mi je samo rekla da ćutim - govorio je Anđelo.

pročitajte još

STRASTI SE NE SMIRUJU! Anita iskalila sav bes na Luki, pa mu udelila ovaj UVREDLJIV nadimak! (VIDEO)

- Da li bi s*ksualno opštio sa Kačavendom? - pitao je voditelj.

- Sada ne, a ranije u nekim situacijama zavisi od odevnih kombinacijama i kako izgleda, a nekad izgleda privlačno, kao kad ima onu providnu crnu haljinu. Ja volim kad žene nose čipku. Mene kad neka osoba iziritira ne bih nikad bio u životu. Kad se jako i izazovno obuče da - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li te je ona privlačila izgledom ili inteligencijom? - pitao je Darko.

- Samo s*ksualno - dodao je on.

pročitajte još

Izbacila grudi u prvi plan i krenula da me zavodi: Anđelo obelodanio kako ga je Milena ložila, ovu njenu 'predatorsku' stranu niko nije znao! (VIDEO)

- Jako je ružno da ponižavaš Milenu, ona je starija gospođa. Ti o njoj pričaš kao da je baba koja se loži na klince. Ti izgledaš fenomenalno i možeš da imaš svaku, pa je veća sramota za tebe da juriš babe - umešala sa Matora.

- Vi je sad ponižavate, a ne ja. Mislim da bi sve išlo drugačijim tokom da je ona bila sigurna da to želim da radim, a ne da je nameštam. Ja mislim da se mi poznajemo i da sve to krene da bi se to nastavilo, a to se nije nastavilo jer je mislila da hoću da joj vraćam za sedmicu. Ovo je moglo da se vuče do izlaska da je ja nisam iskompleksirao. Ja kad sam je masirao rekla mi je da je sve boli, a ja sam je pitao kako bi izdržala bilo šta ako ne može masažu, a ona mi samo kaže da ćutim. Svi pričaju o nekim fantazijama, pričaju o Kristijanu Greju, a on je mala beba šta sve može da se radi u krevetu - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena, beži od ovog Kristijana Greja sve zlatne niti i koske imaju da ti popucaju - poručio je Darko.

- Ovaj mentolko misli da je u mogućnosti da pojasni da je Kristijan Grej. Vezala bih ga u mašnu, tri dana ne bi znao gde je, sa sve onim njegovom steroidima. Ja da sam htela 3. septembra sam se vratila u Beograd i mogla sam da budem sa njim kad sam htela. Kristijan sad može da glumi bogougodnog pobednika iz ćoška - govorila je Milena.

- Mene kad iznervira ne radi me, može sad gola da se skine - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nisam mogao da otpevam drugi blok, rekla mi je da sam budala: Đani otkrio koju Novu godinu najviše pameti, a evo i zbog čega

Domaći

'NISAM IMALA NI KUĆU NI NOVCA I JEDVA SAM SE SNALAZILA ZA HRANU!' Anabeli se život promenio u sekundi! Povratak u Srbiju, početkom devedesetih za nju

Zadruga

Još jedan nož u njenim leđima: Matora saznala da je i Krofak muvao Anitu, pa ga zauvek otpisala! (VIDEO)

Zadruga

'NA POČETKU NISAM ZNALA DA ĆE BITI OVAKO!' Miona otkrila ZBOG čega je sa Ša u vezi, ako joj sve kod njega SMETA, pa šokirala celu kuću SVOJOM IZJAVOM!

Domaći

Milica Kemez ne prestaje da intrigira javnost: Oglasila se i priznala da joj je Bora bio greška, izbrisala bi ga gumicom da može! (FOTO)

Zadruga

'JA SAM JOJ SE OSVETILA!' Sara Marbelja otkrila da je imala INTIMAN odnos sa Munjezom u INAT Stefani! ŠOK!