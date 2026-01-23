U krevetu sam je lizao po vratu: Anđelo priznao u kom izdanju ga Kačavenda najviše loži, otkrio da je Krstijan Grej za njega i njegove fetiša mala beba! (VIDEO)

Ova priča je šokirala sve!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Rankovićem i njegovom odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Šta se dešavalo između vas dvoje u Eliti? Rekao si da je volela da te stiska, a ona imitira kako je grliš i gahćeš u vrat - rekao je Darko.

- Često sam je ljubio po vratu, a kad ležimo u krevetu ja je poližem po vratu. Sad ću da kažem i kad to, kad legnem i dugnem levu ruku to uradim jer ne može da se vidi. Kad te poližem po vratu što mi ne lupiš šamar? Ona mi je samo rekla da ćutim - govorio je Anđelo.

- Da li bi s*ksualno opštio sa Kačavendom? - pitao je voditelj.

- Sada ne, a ranije u nekim situacijama zavisi od odevnih kombinacijama i kako izgleda, a nekad izgleda privlačno, kao kad ima onu providnu crnu haljinu. Ja volim kad žene nose čipku. Mene kad neka osoba iziritira ne bih nikad bio u životu. Kad se jako i izazovno obuče da - rekao je Anđelo.

- Da li te je ona privlačila izgledom ili inteligencijom? - pitao je Darko.

- Samo s*ksualno - dodao je on.

- Jako je ružno da ponižavaš Milenu, ona je starija gospođa. Ti o njoj pričaš kao da je baba koja se loži na klince. Ti izgledaš fenomenalno i možeš da imaš svaku, pa je veća sramota za tebe da juriš babe - umešala sa Matora.

- Vi je sad ponižavate, a ne ja. Mislim da bi sve išlo drugačijim tokom da je ona bila sigurna da to želim da radim, a ne da je nameštam. Ja mislim da se mi poznajemo i da sve to krene da bi se to nastavilo, a to se nije nastavilo jer je mislila da hoću da joj vraćam za sedmicu. Ovo je moglo da se vuče do izlaska da je ja nisam iskompleksirao. Ja kad sam je masirao rekla mi je da je sve boli, a ja sam je pitao kako bi izdržala bilo šta ako ne može masažu, a ona mi samo kaže da ćutim. Svi pričaju o nekim fantazijama, pričaju o Kristijanu Greju, a on je mala beba šta sve može da se radi u krevetu - rekao je Anđelo.

- Milena, beži od ovog Kristijana Greja sve zlatne niti i koske imaju da ti popucaju - poručio je Darko.

- Ovaj mentolko misli da je u mogućnosti da pojasni da je Kristijan Grej. Vezala bih ga u mašnu, tri dana ne bi znao gde je, sa sve onim njegovom steroidima. Ja da sam htela 3. septembra sam se vratila u Beograd i mogla sam da budem sa njim kad sam htela. Kristijan sad može da glumi bogougodnog pobednika iz ćoška - govorila je Milena.

- Mene kad iznervira ne radi me, može sad gola da se skine - dodao je Anđelo.

