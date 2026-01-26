Opštenarodno veselje u Eliti! Luka zaigrao Užičko kolo, odmah mu se pridružili članovi žirija i cimeri (VIDEO)

Dobra energija odzvanja Šimanovcima!

Luka Vujović je bio naredni takmičar koji je pokazao svoju izvedbu "Užičkog kola". Ubrzo su mu se pridružili članovi žirija, neki od cimera, ali i voditelj Darko Tanasijević, te su zajedno odigrali kolo, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Nakon nastupa obradio se Luka kako bi prokomentarisao svoj nastup, a ona su usledili komentari žirija.

- Mama, tata, Hugo volim vas. Ispoštovao sam Slađu - rekao je Luka.

- Malo je vežbao, ali ima smisla i osećaj za ritam - rekao je Ilija.

- Fantastičan! Fenomenalno Luka, bravo - rekla je Zorica.

- Mene radi nešto što je tradicionalno, Luka me iznenadio pozitivno - rekao je Mića.

- Svaka mu čast - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić