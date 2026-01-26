AKTUELNO

Vrelo, vrelije, Maja Marinković: Tresu se silikoni, a oko zadnjice lanci! Ljudi ne trepću dok se uvija, Alibabi ide voda niz usta! (VIDEO)

Usijala diskoteku!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

Maja Marinković izašla je na scenu i u vrelom izadnji plesala uz hit Jelene Karleuše "Slatka Mala". Ona je bila jako provokativno obučena, a oko silikonske zadnjice nosila je lance. Takmičari su sve vreme gledali u nju, a najteže je bilo Asminu Durdžiću.

- Majo, bombastičan nastup i puno samopouzdanja. Kakvi su ti planovi za utorak? - pitao je Miki.

- Može bilo koji drugi dan, samo ne utorak. JK je uvek u ful izadnju, ja sam se potrudila da izgori scena i nadam se da sam ispoštovala - smejala se Maja.

- Slatka mala od skandala - dodao je Mića.

- Filipe, moram da te pitam za komentar, kako ti se dopao? - pitao je Darko.

- Top nastup i to je Maja. Ona je vladala scenom - rekao je Đukić.

- Grlo mi suvo, 10 od 10 -poručio je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

