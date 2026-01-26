AKTUELNO

Zadruga

Jedva dočekali njen debakl: Takmičari pokazali sujetu, uživaju dok Anita muči muku na bini! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevanje joj ne ide od ruke!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Za sam kraj nastupala je Anita Stanojlović koja je pevala hit Aleksandre Prijović "Psiho". Ona se sad dosta više potrudila nego kad je igrala, ali ni ovog puta nije imala podršku svojih cimera.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolje nego što je malopre bilo - rekao je Mića.

- Nigde nisam ispala - dodala je ona.

- Išla si brže, ali bolje - nastavio je Mića.

- Kako nema talenta za igranje, nema ni za pevanje - govorila je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

