Jedva dočekala da je ismeje: Jovana na dva minuta postala Aneli Ahmić, imitacijom nasmejala sve (VIDEO)

Hit!

Jovana Cvijanović pokazala je svoje glumačko umeće. Naime, odlučila je da odglimi Aneli Ahmić.

Tokom prve scene izmiritirala je njenu svađu sa Milenom Kačavendom. Druga scena je bila tokom žurke kada Aneli ne može da se odluči za jednog muškarca, već doziva sve.

Treća scena je bila sredom nakon žurke kada tvrdi da se ne seća određenih scena.

Zatim su usledili komentari.

- Bila je simpatična, nasmejala me iako je ubacila rečenice koje ja ne izgovaram - rekla je Aneli.

- Ko bi se nadao od Jovane da zna ovako da glumi i da zavlači kako treba - rekao je Mića.

- Presimpaično, onako kako jeste original - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić