AKTUELNO

Zadruga

Jedva dočekala da je ismeje: Jovana na dva minuta postala Aneli Ahmić, imitacijom nasmejala sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Jovana Cvijanović pokazala je svoje glumačko umeće. Naime, odlučila je da odglimi Aneli Ahmić.

Tokom prve scene izmiritirala je njenu svađu sa Milenom Kačavendom. Druga scena je bila tokom žurke kada Aneli ne može da se odluči za jednog muškarca, već doziva sve.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

URNEBESNO: Maja u originalu skinula Zoricu Marković, smeh do suza! (VIDEO)

Treća scena je bila sredom nakon žurke kada tvrdi da se ne seća određenih scena.

Zatim su usledili komentari.

- Bila je simpatična, nasmejala me iako je ubacila rečenice koje ja ne izgovaram - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Na visini zadatka: Luka poblesavio nakon poljupca Lepe Brene, pokazao svoju dominaciju u glumi! (VIDEO)

- Ko bi se nadao od Jovane da zna ovako da glumi i da zavlači kako treba - rekao je Mića.

- Presimpaično, onako kako jeste original - rekla je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Konačno dočekala svojih pet minuta: Utorak Boginja zaboravila na poniženje, pa se opet okliznula i pala na Đukića! (VIDEO)

Farma

Jedva dočekao da ga javno ismeje: Ognjen preneo Eleni sve detalje iznenađenja koje je Boža priredio za nju, ona ostala bez reči! (VIDEO)

Domaći

Dočekala svojih pet minuta! Matora u epizodi Kačavendinog vreloh dopisivanja sa Anđelom: Svima suze krenule od smeha (VIDEO)

Zadruga

Dočekala svojih pet minuta: Sofija prikupila sve dokaze i optužila Milicu Veličković da je ljubavnica! (VIDEO)

Zadruga

Urnebesno! Sofija i Terza se jurcaju po krevetu, ona pala i nasmejala sve (VIDEO)

Zadruga

Laju k*je, ali ih ne čujem: Teodori majka uputila oštre kritike i savete, pa sve nasmejala pevajući pesmu (VIDEO)