Laju k*je, ali ih ne čujem: Teodori majka uputila oštre kritike i savete, pa sve nasmejala pevajući pesmu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Teodoru Delić, te joj se obratila majka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga naša Teodora, dok se bliži kraj nove godine, želim da ti poželim novu godinu punu snage i mudrosti. Zapamti, najveća vrednost je da ostaneš svoja, bez obzira na tuđe ponašanje i okolnosti. Mudrost je da prepoznaš šta zaslužuje tvoju energiju. Kao tvoja porodica, želimo ti da u godini koja dolazi, naučiš da se čuvaš, poštuješ i biraš ono što je dobro za tebe. Sve što si prošla, biće ti lekcija, a ne teret. Sve što ti je bilo teško, biće ti iskustvo, a ne rana. Ti se u novoj vrati još jača nego ikada - rekla je Slavica, a onda su se ona i njen otac snimili uz pesmu "Laju kuje".

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

