Ti si najlepša devojka koju sam video, ali bolesna: Janjuš dao sve od sebe da Aniti otvori oči, pa nasmejao sve takmičare u kući! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović

- Anita i ja imamo isti odnos godinama unazad. Posvađamo se i mirimo se, a sada ne osećam netrpeljivost. Imali smo u početku sukob koji je bio baš žestok, ali posle toga nije dolazilo do konflikta i rasprava, šta više da kažem? Što se tiče Liuke, on je simpatičan momak i dobar za rijaliti, ali me uvredio. Prema Filipu nije ispao prijatelj i on je večeras bio najiskreniji. Poslaću Luku - rekla je Maja.

Ovakvog Đukića do sada niste videli: Na ivici suza ogolio dušu o Luki doske, priznao koliko ga je zabolela izdaja, pa ga poslao u izolaciju: Sažvakao

- Maja nije ravna linija i gotivi me, ali neću dozvoliti da se njih dve svađaju - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da Luka ima dobru dušu, ali kad pogledaš šta je uradio Filipu onda to nije dobar čovek. Mene poštuješ i nemam problem da s tobom razgovaram uopšte. Nemoguće mi je da si toliko bio zaljubljen u Aneli i da si posle dva dana ušao sa Anitom u vezu, mislim da je to isključivo zbog rijalitija - rekao je Janjuš.

Sebe vidim kao pobednika: Matora jedva dočekala da Aniti saspe brutalnu istinu u lice, a s Lukom ne želi više nikakav kontakt! (VIDEO)

- Nisam ušao u vezu već sam je ozvaničio. Imao sam svoje razloge i nisam pogrešio - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona priča da si se ti njoj svideo, ali ja ne znam šta se njoj tačno svidelo kod tebe. Kako nisi sačekao petnaest dana. Lepo je što imate oboje decu, siguran sam da ćete se svi zajedno družiti. Što se tiče Anite, ona ima stvarno odličan odnos. Anita ti si jedna od najlepših i najzgodnijih devojaka koje sam ja ikada video. Ti zaslužuješ i da je sreće imalo da imaš mozga, trebalo je sad da budeš sa nekim fudbalerom u Italiji. Ti nisi devojko normalna, ništa se nisi promenila. Ovaj gospodin me bacao s mosta i njega ne mogu da sačuvam, ja to tebi nisam radio nikada - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić

