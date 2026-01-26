Au, kakav udar na Zoricu i Boru: Miki Dudić otkrio da su od njega prepisivali ocene, zbog ovih reči nastaće karambol! (VIDEO)

Lepi Mića kao i svake nedelje nakon izbacivanja započeo je "Igru istine", a prvo pitanje bilo je za Mikija Dudića.

- Ko je od članova žirija bio pristrasan? - pitao je Mića.

- Možda malo Zorica, nju bih izdvojio. Bila je malo prema Asminu, ja tu nisam bio za višu ocenu. Bio je težak zadatak, pogotvo u plesu. Ona je mala prepisivala od mene, nije znala da se snađe. Luka je bio malo sujeta, očekivao je višu ocenu za glumu - rekao je Miki.

- Bora je rekao da si rekao da je prepisivao ocene od tebe - dodala je Sandra

- Čini mi se da da. On je dao iste ocene Luksu za glumu, video sampar ocena koje sam ja dao da je dao i on i po tome sam pomislio da je prepisivao. Mislim da Bori varira raspoloženje, ko je protiv njega? - pričao je Dudić.

- Marinković je bio baš sujetan, očekivao je da će biti u žiriju - rekao je Murat.

- Mislim da žiri nije bio adekvatan jer je Bora birao žiri iz sveta muzike, a ja se vodim tima kao što su "Pinkove Zvezde" i treba iz svakog sektora da bude po neko, a vi ste svi iz narodna muzike. Ja bih sebi na prvu dao četvorku, na drugu devet ili deset, a na poslednju sedam ili osam. To je par poena gore dole, nisam najgori, ni najbolji - pričao je Sale Luks.

Autor: A. Nikolić