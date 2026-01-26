BIĆE VESELO! Počinje podela budžeta Vanje Živić, vreme je da sve MASKE PADNU! (VIDEO)

Ovo je jedan od najzanimljivijih trenutaka kada učesnici otkrivaju svoja prava lica.

Tokom prethodne noći Belu kuću napustio je Jovan Rajić, koji je za novog vođu ostavio Vanju Živić. Sada je vreme da počne njena podela budžeta, o čemu ih je Veliki šef obavestio pismom.

- Draga Elito, Veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove 30 učesnika treba da dobije po 3.000, osam učesnika po 4.000 i pet učesnika po pet hiljada dinara, vođa će odlučiti ko treba koliko novca da dobije - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.