Mislim da te je sramota što imaš dete sa njom! Vanja Živić udarila najniže Aneli, Asmin je podržao u svemu! (VIDEO)

Haos u najavi.

Sledeći srednji budžet Vanja Živić dala je Asmina Durdžića.

- Asmine, nisam imao lepo mišljenje o tebi jer si vređao žene. Bio si gospodin, iznosio si činjenice za ovu nebiru (Aneli), pokazao si da možeš da je imaš kad god poželiš, ne samo ti, nego 50 posto njih ovde, ona je laka žena. Mislim da te je sramota što imaš dete sa takvom osobom, ali greške se dešavaju, ali dete nije greška - navela je Vanja.

- Istina - rekao je Asmin.

- Kad je Maja u pitanju, meni je to previše usiljeno, verujem da ti se dopada, kome se ne bi dopala takva riba, ali ti joj daješ viski, ona daje viski Filipu, boriš se za tu igračku lemura, a svi znamo šta njoj znači lemur, mislim da nije toliko iskreno sa tvoje strane - rekla je Živićeva.

- Maja je za mene nešto posebno, tu nema mere ni kompleksa - rekao je Asmin.

Autor: R.L.