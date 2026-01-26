AKTUELNO

Zadruga

Sa Aneli si bio majmun, a sad ćeš ispasti još veći majmun! Lepi Mića urnisao Luku, Anita SKOČILA KAO OPARENA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne jenjava.

Vanja Živić rekla je Mići da se promenio, jer sada podržava Aneli Ahmić, a do sada je uvek branio "prave vrednosti", a Luka Vujović se složio s njom.

- Što nisi osuđivao od početka, ti to podržavaš danima, a osuđuješ druge - povikao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si sve rekao, lažove jedan, konjino jedna, napuši mi se k*rca. Konju jedan konjski, vodi je kući, ženi je - rekao je Mića.

- Izvini - rekao je Luka.

- Evo ti verenice, sad joj se obrati, tad sam ti govorio da si majmun, a sad ćeš ispasti još gori majmun - rekao je Mića.

- Hoćeš da kažeš da sam gora od nje, a ova tvoja k*rvetina provocira - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

