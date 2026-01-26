Sa Aneli si bio majmun, a sad ćeš ispasti još veći majmun! Lepi Mića urnisao Luku, Anita SKOČILA KAO OPARENA! (VIDEO)

Haos ne jenjava.
Vanja Živić rekla je Mići da se promenio, jer sada podržava Aneli Ahmić, a do sada je uvek branio "prave vrednosti", a Luka Vujović se složio s njom.
- Što nisi osuđivao od početka, ti to podržavaš danima, a osuđuješ druge - povikao je Luka.
- Ti si sve rekao, lažove jedan, konjino jedna, napuši mi se k*rca. Konju jedan konjski, vodi je kući, ženi je - rekao je Mića.
- Izvini - rekao je Luka.
- Evo ti verenice, sad joj se obrati, tad sam ti govorio da si majmun, a sad ćeš ispasti još gori majmun - rekao je Mića.
- Hoćeš da kažeš da sam gora od nje, a ova tvoja k*rvetina provocira - rekla je Anita.
