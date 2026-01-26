AKTUELNO

Zadruga

Nemoj da mi diraš Anđela, sviđa mi se! Aneli ratuje sa bivšim momcima zbog Rankovića, pa se obratila Maji: IDI, LJUBOMORIŠI MU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Traži pomoć od Marinkovićeve.

Aneli Ahmić rešila je da obračuna sa svojim bivšima Asminom Durdžićem i Janjušem zbog Anđela Rankovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj mi Anđela dirati - vikala je Aneli.

- Mene ne zanimaš ti, samo me Maja zanima

- Pusti me da živim, nemoj da ti opalim šamarčinu u taj obraz debeli, mrš od mene. Sviđa mi se Anđelo, šta hoćeš - urlala je Aneli.

- Uđi u odnos, ti si moj jojo, moj frizbi - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo idi mu ljubomoriši, skini mi ga s vrata - rekla je Aneli Maji.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NEMOJ DA MI DIRAŠ ENU: Munjez izbacio Stefani iz takta, pa mu Čolićeva ODBRUSILA: MAJMUNE MAJMUNSKI! (VIDEO)

Zadruga

'PREKO DANA ME LJUBI, A KADA USTANE ZA STOLOM ME UKANALI!' Ša ne može da nađe pravi razlog za Mionino ponašanje, tražio od Đedovića utehu, pa je i DOB

Domaći

Odsvirao kraj za sva vremena! Luka jeca nakon kraha ljubavi sa Aneli: Sviđa mi se Maja, idi dalje! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj više da si mi se obratila: Maja zapušila usta Vanji Prodanović i prekinula svaku komunikaciju s njom! (VIDEO)

Domaći

Ogolila dušu do srži: Aneli na ivici suza progovorila o bivšim momcima, pa priznala da će se od danas igrati sa svima! (VIDEO)

Farma

Conja hteo da pomogne Kristijanu, on ga oduvao: Nemoj da diraš, idi tamo... (VIDEO)