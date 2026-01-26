Nemoj da mi diraš Anđela, sviđa mi se! Aneli ratuje sa bivšim momcima zbog Rankovića, pa se obratila Maji: IDI, LJUBOMORIŠI MU! (VIDEO)

Traži pomoć od Marinkovićeve.

Aneli Ahmić rešila je da obračuna sa svojim bivšima Asminom Durdžićem i Janjušem zbog Anđela Rankovića.

- Nemoj mi Anđela dirati - vikala je Aneli.

- Mene ne zanimaš ti, samo me Maja zanima

- Pusti me da živim, nemoj da ti opalim šamarčinu u taj obraz debeli, mrš od mene. Sviđa mi se Anđelo, šta hoćeš - urlala je Aneli.

- Uđi u odnos, ti si moj jojo, moj frizbi - rekao je Asmin.

- Majo idi mu ljubomoriši, skini mi ga s vrata - rekla je Aneli Maji.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.