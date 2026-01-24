AKTUELNO

Zadruga

Nemoj više da si mi se obratila: Maja zapušila usta Vanji Prodanović i prekinula svaku komunikaciju s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće ni da čuje za nju više!

Maja Marinković skrenula je pažnju Vanji Prodanović da joj se više ne obraća, obzirom da je svake subote navodi na negativnim anketama dok joj se van crnog stola šlihta.

pročitajte još

Njegov oštar sud mnoge ne ostavlja imune: Uroš u svom stilu unakazio Aneli i Alibabi, u sve se umešala i Maja! (VIDEO)

- Imam problem sa džakovima - rekla je Vanja.

- Pošto si jako bezobrazna, zamolila bih te da mi se ne obraćaš. Čekate svaku subotu da mi se nakačite, a onda kao sve okej - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Navela sam te kao i svi ostali - rekla je Vanja.

- Ne obraćaj mi se, nemoj više nikad da si stavila stvari na moje džakove. Ne zanimaš me i ne diram te - rekla je Maja.

pročitajte još

Bez dlake na jeziku! Nakon Slavičinih reči da je Maja seljančura iz Belog potoka, a on matori pedofil, oglasio se Taki Marinković za Pink.rs: Gospođo,

- Ti si pričala da sam ja Vanja gauda, šta očekuješ da ja ćutim? - upitala je Vanja.

- Ne obraćaj mi se, apsolutno - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Draže su mi ove sa VEĆIM MOZGOM! Janjuš pokušava da se distancira od Jovane Cvijanović, ne želi da joj daje na važnosti! (VIDEO)

Zadruga

Opšta drama zbog Gastoza: Keti i Aca žestoko zaratili, on proključao od besa zbog njihovog prisnog odnosa! (VIDEO)

Zadruga

Ako hoćete da viđate unuka... Munja iz Elite poslao preteću poruku roditeljima, besan je kao ris (VIDEO)

Zadruga

Za mene nemoguće ne postoji: Alibaba otkrio da li se bacio u lov na Maju, ona mu na vreme spremila šut-kartu! (VIDEO)

Zadruga

Tenzija se ne smanjuje: Peja ponovo srozao Enu, ona mu stavila do znanja kako stoje stvari! (VIDEO)

Domaći

Kome je žena pevačica SAHRANJUJE GA OPŠTINA! Jelena otvoreno muvala Bosanca, on je na keca odbio!