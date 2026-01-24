Nemoj više da si mi se obratila: Maja zapušila usta Vanji Prodanović i prekinula svaku komunikaciju s njom! (VIDEO)

Neće ni da čuje za nju više!

Maja Marinković skrenula je pažnju Vanji Prodanović da joj se više ne obraća, obzirom da je svake subote navodi na negativnim anketama dok joj se van crnog stola šlihta.

- Imam problem sa džakovima - rekla je Vanja.

- Pošto si jako bezobrazna, zamolila bih te da mi se ne obraćaš. Čekate svaku subotu da mi se nakačite, a onda kao sve okej - rekla je Maja.

- Navela sam te kao i svi ostali - rekla je Vanja.

- Ne obraćaj mi se, nemoj više nikad da si stavila stvari na moje džakove. Ne zanimaš me i ne diram te - rekla je Maja.

- Ti si pričala da sam ja Vanja gauda, šta očekuješ da ja ćutim? - upitala je Vanja.

- Ne obraćaj mi se, apsolutno - rekla je Maja.

Autor: N.Panić