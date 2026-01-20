Draže su mi ove sa VEĆIM MOZGOM! Janjuš pokušava da se distancira od Jovane Cvijanović, ne želi da joj daje na važnosti! (VIDEO)

Neće ni da čuje za nju.
Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević žalile su danas Toši što ih je Bora Santana razdvojio, te Matoru poslao u Odabrane, a Draganu nije.
- Birao si Anitu i Jovanu Cvijanović, imaju dve leve noge - žalila se Matora.
- Toliko je bilo kvarno, sve je ostavio parove zajedno, samo je mene i Matoru zaboravio - rekla je Dragana.
Potom je do Toše došao Janjuš, a on ga je upitao za novu učesnicu.
- Večeras je l' ga lomi i Jovana Cvijanović - pitao je Toša.
- Ne znam, ne bih da dajem na važnosti nekima koje nisu interesantne, draže mi se ove sa većim mozgom. Ne bih ja to puno da dajem na važnosti, nema potrebe - rekao je Janjuš.
