Draže su mi ove sa VEĆIM MOZGOM! Janjuš pokušava da se distancira od Jovane Cvijanović, ne želi da joj daje na važnosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće ni da čuje za nju.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević žalile su danas Toši što ih je Bora Santana razdvojio, te Matoru poslao u Odabrane, a Draganu nije.

- Birao si Anitu i Jovanu Cvijanović, imaju dve leve noge - žalila se Matora.

- Toliko je bilo kvarno, sve je ostavio parove zajedno, samo je mene i Matoru zaboravio - rekla je Dragana.

Potom je do Toše došao Janjuš, a on ga je upitao za novu učesnicu.

- Večeras je l' ga lomi i Jovana Cvijanović - pitao je Toša.

- Ne znam, ne bih da dajem na važnosti nekima koje nisu interesantne, draže mi se ove sa većim mozgom. Ne bih ja to puno da dajem na važnosti, nema potrebe - rekao je Janjuš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

