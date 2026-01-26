AKTUELNO

Zadruga

Maja ti se dopada, a pitaš šta je Aneli radila s Janjušem! Pevačica 'rešila' Asmina, a onda ponovo otkopala ratne sekire sa Janjušem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On joj je bolna rana.

Sledeća na redu da kaže ko je najnepošteniji u Beloj kući bila je Jovana Cvijanović pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću krenuti od mog druga Asmina, mislim da si nepošten, ako ti se Maja dopada nepošteno je da se raspituješ šta je Aneli radila sa Janjušem u krevetu - rekla je ona.

- Kod koga je l' sam ja pitao tebe - urlao je Asmin.

Nakon toga Jovana je navela svog bivšeg dečka Janjuša.

- Nepošten je Janjuš, predstavio me je kao osobu koju je pokupio dok je bila pijana, ti si pričao da sam bila dobra prema tebi, što me tad nisi pljuvao, opet me ponižavaš - rekla je pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da pitam ko je bio u čijem krevetu, a Aneli u čijem krevetu je bila - pitala je Jakšićka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

NIJE MI ČESTITAO NI 18. ROĐENDAN Sandra Afrika otkrila sve o bolnom odnosu s ocem koji ju je šišao na ćelavo: Susret s njim je bio jako strašan...

Zadruga

ŽVALAVIŠ SE SA JANJUŠEM, DOBACUJEŠ LUKI, FLERTUJEŠ SA ANĐELOM... Lepi Mića rešio da IZREŠETA Aneli, neće više da čuva njenu čednost! (VIDEO)

Farma

Ognjen i Elena ne prestaju sa poljupcima: Prepustili se strastima, pa opleli po Boži Džonsu (VIDEO)

Zadruga

MALO JE FALILO DA GA PREKRSTI! Maja zaigrala sa Janjušem, a onda se umešao Filip, nastala zbrka! (VIDEO)

Zadruga

Ori se Bela kuća: Miljana otkopala ratne sekire s Aneli, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Zadruga

SVE JE STIGLO! Aneli se rastavlja s dušom zbog čežnje za porodicom i Janjušem! Priznala šta joj stoji na duši! (VIDEO)