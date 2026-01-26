Maja ti se dopada, a pitaš šta je Aneli radila s Janjušem! Pevačica 'rešila' Asmina, a onda ponovo otkopala ratne sekire sa Janjušem! (VIDEO)

On joj je bolna rana.

Sledeća na redu da kaže ko je najnepošteniji u Beloj kući bila je Jovana Cvijanović pevačica.

- Ja ću krenuti od mog druga Asmina, mislim da si nepošten, ako ti se Maja dopada nepošteno je da se raspituješ šta je Aneli radila sa Janjušem u krevetu - rekla je ona.

- Kod koga je l' sam ja pitao tebe - urlao je Asmin.

Nakon toga Jovana je navela svog bivšeg dečka Janjuša.

- Nepošten je Janjuš, predstavio me je kao osobu koju je pokupio dok je bila pijana, ti si pričao da sam bila dobra prema tebi, što me tad nisi pljuvao, opet me ponižavaš - rekla je pevačica.

- Ja moram da pitam ko je bio u čijem krevetu, a Aneli u čijem krevetu je bila - pitala je Jakšićka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.