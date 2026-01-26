Očekivan potez Vanje Živić: Evo sa kim će provesti sedam dana u hotelu (VIDEO)

Ovo su svi očekivali!
U toku je emisija "Izbor potrčka i pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Vanji Živić kako bi izabrala osobu sa kojom će provesti sedam dana u hotelu.
- Omiljena ličnost je Milena Kačavenda. Ona je osoba sa kojom spavam i ovde i ne menjam to - rekla je Vanja.
- Ako je Anita rekla ni reč sa njom, onda je ona osetila nešto. Ona ima osećaj i zna najbolje. Znajući gde je Luka gledao, sam je dao za pravo Aniti da sumnja jer je gledao u Maju dok je bio sa Aneli - rekao je Mića.
- Ti meni danas govoriš da mi je ona životna greška bila, a onda me pošalješ sa njom u izolaciju - rekao je Luka.
- Jer se po kući spekuliše - rekla je Vanja.
Autor: A.Anđić