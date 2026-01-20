POZELENEO OD MUKE! Bebica šokiran odlukom Bore Santane: Evo sa kim će Teodora provesti narednih sedam dana u izolaciji (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Pretres nedelje i izbor potrčka", a ovonedeljni vođa Bora Santana odlučio je koga će poslati u izolaciju.

- Nek ustanu Milosava i Viktor, Aneli i Luka, Boginja i Anđelo, Janjuš i Jovana, Advokatica i Milan, Murat i Anastasija. Milosava voli mlade ku*colomce, a on je mlad i u punoj snazi. Čuli ste njeno pravo lice, kako je odreagovala. Možeš da sedeneš Viktore. Janjuš je bolestan, pa ću ga poštedeti ove nedelje. Anđelo je bio iskren prema Boginji, kad je rekao da ga je spopadala da bi Filipa pravila ljubomornim. Video sam svađu koja je raznela hotel, Jovani se dopada Milan - rekao je Bora.

- Ja se njemu smejem jer mi je smešno ne jer mi se dopada - rekla je Jovana.

- Kako joj se ne dopadam, a tražila Bori da nas pošalje u Izolaciju - rekao je Milan.

- Mića sumnja da si gej jer si se video napolju sa Slobom - rekao je Milan.

- Ja sam objasnio tu situaciju - rekao je Milan.

- Jovana i Milan mogu da sednu. Milosavu šaljem odmah u rehabilitaciju - rekao je Bora.

- Je*aću ti majku u pi*ku - rekla je Milosava.

- Ja sam odlučio da Aneli i Luka sednu. Potrčci će biti Filip i Teodora. Ja sam dvorska luda, a meni treba pravi cirkus - rekao je Bora.

- Znali smo da će se desiti, nije ništa neočekivano - rekao je Bebica.

- Očekivala sam, znam da sam ga pogodila na nominacijama - rekla je Teodora.

- Pop*izdeo sam sad. Priča je završena, bezveze su potrošena dva mesta - rekao je Filip.

- Da li ćeš voditi Bebicu? - pitao je Ivan.

- Mogu, što da ne - rekla je Teodora.

- Sad si pokazala ponovo da bi bila sa njim. Ti idi tamo da spavaš kao indijanac, da gmižeš - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić