Zadruga

Više se ne zna ko pije, a ko plaća! Dača razotkrio Terzin flert sa Anitom, Mina rešila da mu se osveti sa OVIM cimerom: Pala i opklada (VIDEO)

Kakav preokret!

Dačo Virijević i Mina Vrbaški oterali su sve cimere kako bi Toši otkrili nove pikanterije iz Bele kuće.

- Ja sam primetio da se Terza na malo drugačiji način sprda sa Anitom. Prvo sam mislio da je inat Aniti, možda i jeste, ali mi je bilo sve čudno. Danas je on njoj nešto dobacio, a ja sam ga pogledao i on je rekao: "Ma ne ona je dete i Minina je drugarica", ali je imao onaj njegov kvarni smešak - rekao je Dača.

- On je mene pitao šta je toliko loše uradio pa se ja ophodim prema njemu, a ja sam mu rekla da nećemo imati ništa, da bi mi on na to rekao: "Sad ćeš da vidiš šta ću opd večeras da radim kako bih ti se još više zgadio" - rekla je Mina.

- Ja sam rekla da Mini nisam htela da kažem iz poštovanja da se ne uvredi ili da se ne povredi. Obukla sam pidžamu i krenula ka vratima, a on je meni rekao: "Nemoj da te udarim po gu*ici" i ja sam mu zvala Minu - rekla je Anita.

- Ovde se ne zna ko bi koga je*ao - ubacio se Dača.

- Šta ćemo sad da radimo? - pitao je Toša.

- Zaključak je da pustimo da vidimo da li će on večeras da krene na nju. Krenuo je na Boginju i Jakšićku - rekla je Mina.

- On tebi tera inat jer ga ne fermaš - rekao je Toša.

- Viktor je mnogo fin, ali je mlad dečko, ne bi on mogao da je iznese - rekao je Dačo.

- Možda bih mogla ja njega da naučim - rekla je Mina.

- Ako do Nove godine bode i poljubac dođeš mi flašu - rekao je Dačo.

