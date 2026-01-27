Karambol kakav se ne pamti! Obezbeđenje jedva razdvojilo Luku i Viktora, haos pršti na sve strane! (VIDEO)

Žestoko!
Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se posvađali zbog Aneli Ahmić što je rezultiralo Anitinim suzama, te su svoju raspravu nastavili u sobi.
- Milan je rekao: "Ti da se pomiriš sa Aneli, ona bi tukla i tebe i nju", a ja sam rekao: "Da" - rekao je Luka.
- Da rekao si - rekla je Mina.
- Ne pričamo više ja i ti - rekao je Luka.
- Ovo ti praviš od nje - rekla je Mina.
Ubrzo je došlo do žestokog sukoba između Luke i Viktora Gagića, te je obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić