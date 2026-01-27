AKTUELNO

Zadruga

Karambol kakav se ne pamti! Obezbeđenje jedva razdvojilo Luku i Viktora, haos pršti na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se posvađali zbog Aneli Ahmić što je rezultiralo Anitinim suzama, te su svoju raspravu nastavili u sobi.

- Milan je rekao: "Ti da se pomiriš sa Aneli, ona bi tukla i tebe i nju", a ja sam rekao: "Da" - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da rekao si - rekla je Mina.

- Ne pričamo više ja i ti - rekao je Luka.

- Ovo ti praviš od nje - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo je došlo do žestokog sukoba između Luke i Viktora Gagića, te je obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom.

Autor: A.Anđić

