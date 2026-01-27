TO JE BILA PROVOKACIJA: Anđelo priznao da mu je nastup ove takmičarke veoma smetao (VIDEO)

Ostao u šoku!

Voditelj Milan Milošević je pokrenuo temu o sinoćnjem takmičenju, te je podigao Mikija Dudića:

- Miki da li je istina da su Bora i Zorica prepisivali bodove od tebe - upitao je Milan.

- Mi smo pravili konsulatacije, ali mislim da malo jesu, iskreno nismo znali koju ocenu i kome da damo, Ja sam glasao kako sam mislio. Svi su bili dobri, ali od Jovane pevačice sam očekivao mnogo više - rekao je Miki pa ga je Jovana prekinula:

- Gde je bio falš - vikala je Jovana.

- Ma beži bre - rekao je Miki.

- Ja moram da kažem da Ivan nije bio objektivan on je skakao jer nije bio član žirija - rekao je Bebica.

- Ja sam hteo da budem u žiriju, i svi su konstatovali da je Bora odabrao ljude koji mu odgovaraju, okej mi je bilo za pevanje Miki, Zorica i Mića a ko je ocenjivao ples, ja sam mogao sve da ocenim - dodao je Ivan koji se popeo na sto.

Nakon štu su ga takmičari prozvali da on nije za to, Ivan je zapevao pesmu svoje bivše supruge Goce Tržan i nasmejao sve.

- Ja moram da dodam da se Jovana pevačica ljutila na žiri jer je loše pevala - dodao je Bebica.

- Ja nisam loše pevala - govorila je Pevačica.

- Ja to nisam rekao, to je rekao žiri, takođe Asmin je sve radio da se dodvori Maji - dodao je Bebica.

- Ja moram da kažem da ja nikome ne ćutim a Matora je sinoć provocirala, iskreno jeste lepo karirkirala Milenu, ali ono što ue uradila kako je ležala , kako se slikalam to je bila provokacija li dobra - rekoa je Anđelo.

- Mene odavno ne zanima šta ti pričaš, jer se zna sve ko je ko, ja sam prva otkrila da si ti fetišar i to tebe boli - rekla je Matora.

Autor: N.B.