AKTUELNO

Zadruga

Nadao se izvinjenu, dobio natrljavanje na nos: Uroš pokušao da spusti loptu sa Anitom, ona sve svalila na njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Tokom "Igre istine" Uroš Stanić postavio je pitanje Aniti Stanojlović o njihovom propalom prijateljstvu.

- Da li ti je krivo što si prema meni ispala neokrektna i što si izabrala pogrešne ljude, a mene povredila i izbegavala me? - pitao je on.

pročitajte još

TO PRIJATELJSTVO NIJE ISKRENO! Oglasila se Anitina drugarica Tamara nakon HAOSA sa Minom! Dala svoj sud o tome, pa spomenula trzavice Stojlovićeve i L

- Ne smatram da sam bila loša prema tebi nego si me napao jer nisi dobio pažnje koliko si mislio da treba. Ne mislim da sam ispala loša, nego si ti ispao loš kad si me napadao za stolom. Trebalo je da me razumeš i budeš uz mene šta god da se desi. Krivo mi je jer sam verovala ljudima kojima nije trebalo, a drugarica me je savetovala - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Luka Vujović postavio je pitanje Sunčici Bajić, a od nje je želeo da čuje zašto misli da su Asmin Durdžić, Marko Janjušević Janjuš i on loše osobe.

pročitajte još

Mislim da je bila sa Reljom: Mića unakazio Luku Vujovića, on pred svima ukanalio Anitu! (VIDEO)

- Asminov loš postupak je prema Staniji. Sve najgore što muškarac može da priredi jednoj ženi nas je uverio da nije tako. Ne dopada mi se kako postupa u odbrani, ali ona sve to izaziva - rekla je ona, ali je ju je zvono prekinulo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NIJE MU POŠLO ZA RUKOM! Bora pokušao da spusti loptu sa Anastasijom, pa dobio HLADAN TUŠ: MRZIM TE IZ DNA DUŠE, NE MOGU DA TE GLEDAM! (VIDEO)

Zadruga

NEĆU BITI SA TVOJOM DEVOJKOM: Filip podigao BELU ZASTAVU, odrekao se Teodore, pokušao da spusti loptu sa Bebicom?! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI! Jovana kao nikad do sad osolila po Bori, on pokušao da spusti loptu, ali BEZUSPEŠNO! (VIDEO)

Zadruga

Ivan pokušao sa spusti loptu sa Kačavendom: Dobio brutalnu povratnu, srešće se na sudu! (VIDEO)

Domaći

Ima zeleno svetlo: Aneli pristaje na sve, Luka kupio mir i DOBIO ODOBRENJE da komunicira sa Anitom! (VIDEO)

Zadruga

Na korak do pomirenja: Teodora ipak rešila da spusti loptu, Bebica s uživanjem oprašta prevaru! (VIDEO)