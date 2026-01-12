NIJE MU POŠLO ZA RUKOM! Bora pokušao da spusti loptu sa Anastasijom, pa dobio HLADAN TUŠ: MRZIM TE IZ DNA DUŠE, NE MOGU DA TE GLEDAM! (VIDEO)

Šok!

Nakon što je završio razgovor sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru, Bora Santana rešio je da priđe Anastasiji Brčić i otkrije šta je bila tema razgovora, kad je u pitanju njihov odnos.

- Izvinio sam se tvojim roditeljima. Rekao sam da ću se truditi da te ne diram. Rekao sam da mislim da si ti više kriva, nego ja. Ne kajem se što sam se svađao sa tobom, ali da se kajem jer sam ti roditelje vređao. Ja sam rekao da je problem bio jer sam te na početku dizao u nebesa. Ako budeš htela, možemo da pričamo - rekao je Bora.

- Skloni se od mene, očima ne mogu da te gledam. Ko mi dirne porodicu, taj je sa mnom završio za sva vremena. Mrzim te iz dna duše, ne mogu da te gledam - kazala je Anastasija.

Autor: S.Z.