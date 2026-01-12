AKTUELNO

Zadruga

NIJE MU POŠLO ZA RUKOM! Bora pokušao da spusti loptu sa Anastasijom, pa dobio HLADAN TUŠ: MRZIM TE IZ DNA DUŠE, NE MOGU DA TE GLEDAM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon što je završio razgovor sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru, Bora Santana rešio je da priđe Anastasiji Brčić i otkrije šta je bila tema razgovora, kad je u pitanju njihov odnos.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izvinio sam se tvojim roditeljima. Rekao sam da ću se truditi da te ne diram. Rekao sam da mislim da si ti više kriva, nego ja. Ne kajem se što sam se svađao sa tobom, ali da se kajem jer sam ti roditelje vređao. Ja sam rekao da je problem bio jer sam te na početku dizao u nebesa. Ako budeš htela, možemo da pričamo - rekao je Bora.

- Skloni se od mene, očima ne mogu da te gledam. Ko mi dirne porodicu, taj je sa mnom završio za sva vremena. Mrzim te iz dna duše, ne mogu da te gledam - kazala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK! Asmin pokušao da izazove Antitinu reakciju, pa dobio hladan tuš! (VIDEO)

Zadruga

Mrzim te iz dna duše: Slađa unezverena zbog Škatarića, ne može očima da ga gleda! (VIDEO)

Zadruga

Udarila kontru: Gastoz pokušao da spusti loptu, Anđela mu priredila hladan tuš! (VIDEO)

Zadruga

NIŠTA OD POMIRENJA: Mina rešila da spusti loptu sa Terzom, pa popucala po šavovima nakon što je dobila HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Zadruga

'PRODAO SI ME!' Ša pokušao da izgladio odnos sa Mionom, pa dobio HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Zadruga

Nije mu pošlo za rukom: Ivan pokušao da ospori Đedovićevu podelu budžeta, pa dobio POVRATNU (VIDEO)