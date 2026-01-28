Žurka u hotelu! Cimeri proslavljaju NOVI PAR Elite 9: Milena i Miki postali glavna tema! (VIDEO)

Opa!

Miki Dudić je primetio da je Milena Kačavenda na vratima hotela, te je pohitao da još malo vremena provede sa njom. Vanja Živić im je pravila društvo dok su pušili cigarete i dok su se grlili.

Ubrzo im se pridružio i Ilija Pečenica, a za njim su došli Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja.

- Ilija i ja otvaramo salon " Kuravela stajl" - rekla je Milena.

- Pozdrav za Hasana - rekao je Filip.

- Dođi da mi ruke greješ - zapevao je Ilija.

- Stari perverznjak - rekao je Ilija.

- Poljubio sam je u obraz - rekao je Miki.

Nakon što je Miki poljubio Milenu svi su počeli da vrište i da se raduju.

Autor: A.Anđić