AKTUELNO

Zadruga

Žurka u hotelu! Cimeri proslavljaju NOVI PAR Elite 9: Milena i Miki postali glavna tema! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Miki Dudić je primetio da je Milena Kačavenda na vratima hotela, te je pohitao da još malo vremena provede sa njom. Vanja Živić im je pravila društvo dok su pušili cigarete i dok su se grlili.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo im se pridružio i Ilija Pečenica, a za njim su došli Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja.

- Ilija i ja otvaramo salon " Kuravela stajl" - rekla je Milena.

- Pozdrav za Hasana - rekao je Filip.

- Dođi da mi ruke greješ - zapevao je Ilija.

- Stari perverznjak - rekao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poljubio sam je u obraz - rekao je Miki.

Nakon što je Miki poljubio Milenu svi su počeli da vrište i da se raduju.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRVI LJUBAVNI PAR ELITE 9?! Bogati Rus se bacio u akciju, rešio da osvoji Sandru Todić (VIDEO)

Zadruga

Novi par Elite 9! Milena Kačavenda konačno pronašla dečka: On odmah pokazao saosećanje prema Asminu! (VIDEO)

Zadruga

Dogovor je pao: Aneli i Alibaba će imati sastanak u hotelu! (VIDEO)

Zadruga

SLOŽNI, ALI TRENUTNO! Učesnici Elite čestitali međusobno Novu godinu, žurka ne staje (VIDEO)

Zadruga

Ne odvajaju se: Da li su Milan i Sofija novi par Elite 9? (VIDEO)

Zadruga

Dala obećanje! Sara se obratila mami i baki, od danas okreće novi list (VIDEO)