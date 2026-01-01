AKTUELNO

Zadruga

Dala obećanje! Sara se obratila mami i baki, od danas okreće novi list (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Saru Stojanović, kako bi joj uručio čestitke i poklone.

- Ona nema lošu dušu, samo je za sebe najgora. Niko ovde nije za tebe - rekla je Anđela.

- U novoj godini ti želim da se smeješ više, samo dobre ljude, da ostaviš prošlost tamo gde pripada, da čuvaš svoje srce, zdravu ljubav. Volim te najviše na svetu, mama - glasila je čestitka.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon Sare, Darko je pozvao i Viktora Gagića.

- Dragi sine, srce mi je puno ponosa i brige i ljubavi. Ti pokazuješ snagu i hrabrost, zapamti da nisi sam. Mama je uvek uz tebe i u svakoj misli i dahu. Budi svoj, slušaj sebe i svoje srce, za mene si uvek onaj dečak koga sam učila prvim koracima, ali i čovek na kog sam neizmerno ponosna. Tvoja mama - pročitao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Posle Viktora, na red je došao Milan Stojičković.

- Milane sine, mi smo dobro, zdravi smo i srećni. Svi te gledamo, pratimo svi, porodica zove da jave kada si na Pinku. Uvek si sam sebi birao put i za to treba dosta hrabrosti - pročitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Aleksandra Jakšić je naredna dobila svoje čestitke i poklone.

- Draga mama, imam sve petice u školi, naučio sam celu latinicu i skoro celu tablicu množenja. Puno te volim, nedostaješ mi, nadam se da se uskoro vraćaš. Voli te Saša - pročitala je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vratiću sebe i svoje dostojanstvo: Sara rešila da okrene novi list i da se totalno promeni od Nove godine, pa se obratila mami (VIDEO)

Zadruga

Laknulo joj: Mina procvetala nakon mamine podrške, pa ponovo dala obećanje bratu Borisu (VIDEO)

Zadruga

Čim izađem selim se iz kuće: Kačavenda se javno obratila sinovima i dala im jasne instrukcije, Janjuš otkrio detalje sa upoznavanja sa Matejom i Laza

Zadruga

Opa! Boginja se javno obratila Branku Živiću, otkrila da li ima šanse kod nje, Sara traži način da se uvuče Aniti (VIDEO)

Zadruga

Alibaba okreće novi list: Razočarao se u Minu Vrbaški, od danas ništa više neće biti isto! (VIDEO)

Zadruga

Izvinjavam se svim patuljcima: Nakon obraćanja porodici Stojanović, Sale i Sara sve bliži pomirenju! (VIDEO)