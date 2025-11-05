Alibaba okreće novi list: Razočarao se u Minu Vrbaški, od danas ništa više neće biti isto! (VIDEO)

Besan kao ris!

Asmin Durdžić naljutio se na Minu Vrbaški, pa ju je sve vreme ignorisao dok su pušili cigarete ispred kazina. On je kasnije priznao Saletu Luksu da se jako razočarao i da je neke ljude odlučio da precrta.

- Zašto za mene niko ništa ne uradi? Ja im ovde svima dajem, ali sad će da vide. Svima je teško za mene, a ko šta meni? Preko mog k*rca svi. Ja sam namazan svim bojama, ja puštam do jedne granice i samo proveravam. Ja ovde mogu sam da živim, a svi ih guram, a tako isto i napolju radim. Oni misle da sam ja magarac. Ja bih za druga u pustinji našao vode, ali nisam budala, a kad me prebaci skratim sve granice - besneo je Asmin.

Autor: A. Nikolić