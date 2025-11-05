AKTUELNO

Zadruga

Alibaba okreće novi list: Razočarao se u Minu Vrbaški, od danas ništa više neće biti isto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Besan kao ris!

Asmin Durdžić naljutio se na Minu Vrbaški, pa ju je sve vreme ignorisao dok su pušili cigarete ispred kazina. On je kasnije priznao Saletu Luksu da se jako razočarao i da je neke ljude odlučio da precrta.

Alibaba ne zna na koju stranu će pre: Prišao Aneli i pokušao da joj pomogne, ona neće ni da čuje za njega! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto za mene niko ništa ne uradi? Ja im ovde svima dajem, ali sad će da vide. Svima je teško za mene, a ko šta meni? Preko mog k*rca svi. Ja sam namazan svim bojama, ja puštam do jedne granice i samo proveravam. Ja ovde mogu sam da živim, a svi ih guram, a tako isto i napolju radim. Oni misle da sam ja magarac. Ja bih za druga u pustinji našao vode, ali nisam budala, a kad me prebaci skratim sve granice - besneo je Asmin.

Nisu mogli ni da nam priđu: Anita razvezala jezik i žestoko potkačila Anđelu i Gastoza! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

