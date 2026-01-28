ON SLUŽI SAMO ZA SPRDNJU: Aneli žestoko potkačila Asmina, pa je Janjuš stavio na stub srama zbog druženja sa Anđelom! (VIDEO)

Šok!
Naredni gosti u emisiji ''Radio Amnezija'' bili su Anđelo Ranković i Aneli Ahmić.
- Kako gledaš na odnos Asmina i Maje? - upitao je Filip.
- On je čovek sprdnja. Samo ću ga vređati, samo za to i služi. Jedino je dobar za to da Maji traži lemura, jadan je i bedan - kazala je Aneli.
- Šta pričaš ti sa Aneli, Anđelo? - upitao je Dača.
- O svemu mogu da pričam sa njom - kazao je Anđelo.
- Aneli, da li si ti ikada išta rekla iskreno? Kako ti prijaju Anđelovi zagrljaji, ako nisi zaljubljena u njega? - upitao je Janjuš.
- Mogu, eto, to nije tvoja stvar - kazala je Aneli.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.