ON SLUŽI SAMO ZA SPRDNJU: Aneli žestoko potkačila Asmina, pa je Janjuš stavio na stub srama zbog druženja sa Anđelom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredni gosti u emisiji ''Radio Amnezija'' bili su Anđelo Ranković i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na odnos Asmina i Maje? - upitao je Filip.

- On je čovek sprdnja. Samo ću ga vređati, samo za to i služi. Jedino je dobar za to da Maji traži lemura, jadan je i bedan - kazala je Aneli.

- Šta pričaš ti sa Aneli, Anđelo? - upitao je Dača.

- O svemu mogu da pričam sa njom - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, da li si ti ikada išta rekla iskreno? Kako ti prijaju Anđelovi zagrljaji, ako nisi zaljubljena u njega? - upitao je Janjuš.

- Mogu, eto, to nije tvoja stvar - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

