SADA JE SVE JASNO: Evo da li Jovana Pevačica želi da bude sa Borom Santanom (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Nenada Macanovića Bebicu:

- Zašto si neraspoložen svaki božiji dan?

- Nema veze za rijaliti, nešto privatno se dešava napolju, a ja o tome ne želim - rekao je Bebica.

- Uroše rekao si da je kuma najveće moguće posrnuće, misliš da je sada pokazala sve? - glasila je pitanje.

- Ona je pljuvala sve, a ona je najgora, sramota je sve što je radila, nju svi gledaju kao kombinaciju - rekoa je Uroš.

- Teodora da li se osećaš kao upravnica zatvora? - glasilo je pitanje:

- Promeniću to, delujem i sebi nekad tako, ali poradiću na tome - rekla je Teodora.

- Jovana je l istina da ti se sviđa Bora - upitao je Milan.

- Ne naravno, ja Boru cenim ali ovako ne - rekla je Jovana.

- Meni se Jovana baš sviđa - rekao je Bora.

- Sad je Murat rekao da mu se sviđa samo Jovana Pevačica - rekao je ASmin i svi bi se nasmejali.

