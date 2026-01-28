SADA JE SVE JASNO: Evo sa kim će Kačavenda završiti u vezi (VIDEO)

Šok!
Robot Toša je došao do Bele kuće gde je razgovarao sa Asminom Durdžićem i Dačom Virijevićem:
- Gde si Tošo - upitao je Asmin.
- Gde ste šmekeri - upitao je Toša.
- Tošo je l si video sinoć šta je Kačavenda radila sa Mikijem - upitao je Dača.
- Nisam radila ništa ja, ja htela da ga poljubim on nije dao - dodala je Milena.
- Nisam ni ja sa Milanom ništa radila - rekla je Advokatica.
- Videli smo mi da je Milena igrala sa dečkom i plesala malo bliže - rekao je Toša.
- Baš tako, ja ću sa Advokaticom da završim - rekla je Milena.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: N.B.