SADA JE SVE JASNO: Evo sa kim će Kačavenda završiti u vezi (VIDEO)

Šok!

Šok!

Robot Toša je došao do Bele kuće gde je razgovarao sa Asminom Durdžićem i Dačom Virijevićem:

- Gde si Tošo - upitao je Asmin.

- Gde ste šmekeri - upitao je Toša.

- Tošo je l si video sinoć šta je Kačavenda radila sa Mikijem - upitao je Dača.

- Nisam radila ništa ja, ja htela da ga poljubim on nije dao - dodala je Milena.

- Nisam ni ja sa Milanom ništa radila - rekla je Advokatica.

- Videli smo mi da je Milena igrala sa dečkom i plesala malo bliže - rekao je Toša.

- Baš tako, ja ću sa Advokaticom da završim - rekla je Milena.

