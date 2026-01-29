AKTUELNO

Zadruga

ŠAPUĆU I SKRIVAJU LICE! Maja i Aneli kao najbolje drugarice, počele da ogovaraju Asmina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više ne razdvajaju.

Maja Marinković i Aneli Ahmić danas su tokom sastanka razgovarale i šaputale o zajedničkom "dragom" Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla da me ne interesuje, kaže Drvo da su i ptice na grani ukapirale to - rekla je Maja.

Njih dve su šaputale i sakrivale lice, tako da se nije moglo tačno čuti o čemu razgovaraju.

- Ja sam ti rekla šta bih ja - rekla je u jednom trenutku Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- I šta s tim, da se izblamiram. Mene u životu j*be ponos, kad god mi se neko svidi, ne dam da mi se to vidi - rekla je Maja.

Autor: R.L.

