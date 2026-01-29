AKTUELNO

Zadruga

PRIJALO MI JE! Aneli otkrila da joj je lepo u Janjuševom društvu, emocije ipak prisutne još uvek?! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ovo niko nije očekivao!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš to što učesnici među sobom govote da si po nasilnosti nasledila Miljanu Kulić?

- To ovi učesnici što me ne vole komentarišu. Neka misle šta hoće, to govore zbog Asmina i sukoba sa njim pretežno - kazala je Aneli.

- Da li bi zamerio Luki da je ušao u vezu sa Majom? - glasilo je pitanje.

- Ne, ne bih zamerio. Ko sam ja da njemu zamerio da on uđe u vezu sa Majom - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih mu davala na značaju - dodala je Maja.

- Je l' ti prijalo maženje sa Janjupem? - glasilo je pitanje.

- Prijalo mi je. Prisetila sam se kako smo se nekada voleli - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

