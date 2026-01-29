OTVORILA PANDORINU KUTIJU: Dragana otkrila pravu stranu odnosa Ivana i Aneli, on ustao i priznao da je do srži razočaran u Ahmićevu zbog Anđela: GO*NO JEDNO OD ČOVEKA! (VIDEO)

Napeta situacija u Beloj kući!

U emisiji ''Pitanja gledalaca'' povela se tema oko ondosa Ivana Marinkovića i Aneli Ahmić, za koji je Ahmićeva okrivila Draganu Stojančević.

- Dragana je jako kvarna - kazala je Aneli.

- Što si njoj se onda izvinila? Sve i da je Dragana kriva, Ivan i ti niste pravi prijatelji. Imate suštinski loš odnos - kazala je Matora.

- Matora, što se sada dereš? Priča je počela kada sam ja dao Aneli pivo za Maju i nju, i rekao da ona ne daje nikada nikom svoje - kazao je Ivana.

- Lažovčino - kazala je Aneli.

- Prodala si sve što si mogla. Jako je loše što misliš da te Dragana, Matora i ja ne volimo zbog Anđela. Klošarko jedna, ja mogu samo da te ne poštujem samo jer si zbog njega okrenula nama leđa. Ti si govno od čoveka, prodala si sve zbog njega - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.