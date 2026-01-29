Kačavenda postala utorak devojka: Prikazan vreli snimak sa Mikijem Dudićem, on se pred svima ogradio od nje! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako je u utorak izgledao flert Mikija Dudića i Milene Kačavende.

- Bilo mi je simpatično, samo suze što mi nisu krenule.... Šalim se. Ništa nismo krili, malo smo se više opustili. Sve je ostalo na prijateljskoj bazi, iako jeste bilo prisno - rekao je Miki.

- Stvrno izgleda kao ljubavni klip. Mi smo se opustili, malo cirke i bili smo u fazonu. Ljudi navijaju, ali od tog posla nema ništa. Imamo puno godina, ali imamo pravo da se opustimo - dodala je Kačavenda.

- Da smo hteli nešto više uradili bismo nešto konkretno. Ja sam iskren, a da smo hteli nešto konkretno uradili bismo. Ona je super i za svoje godine izgleda ozbiljno, ali ona nije za idi mi dođi mi, a ja nisam za veze - poručio je Dudić.

- Sad razmišljam zbog koga je Samir bubreg izgubio... On nije smeo da joj se približi, držao koncerte ovde. Zapeklo je, vidi se kod oboje. Kad sam ja rekao kad sam ovako prisan da se nešto ne bi desilo? Čovek je video da ona koči, pa je spustio loptu. Ovde puca i gori. Ona kaže da je zaljubljena u mene, pa kako je kad nisi zaljubljena? - komentarisao je Janjuš.

- Šta si se upalio? Mi se družimo, a sa tobom sam raskinula kod Darka - rekla je Milena.

Autor: A. Nikolić