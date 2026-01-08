Napolju bi mi bila kombinacija: Anita zaurlala na Luku pred punom sobom i proglasila ga najvećim blamom Srbije, pa otkrila da on i dalje voli Aneli(VIDEO)

Šok nad šokovima!

Luka Vujović ipak se okrenuo i počeo da se raspravlja sa Anitom Stanojlović, a čini se da su im ovog jutra sve kočnice popustile obzirom da su se žestoko izvređali.

- Šta je tvoj problem? - upitao je Luka.

- Nećeš se drati na mene pred svima - rekla je Anita.

- Čuo sam šta si rekla ispred kuće da mislim na drugu devojku i da patim za njom - rekao je Luka.

- To si ti izgovorio - rekla je Anita.

- Ti si mislila. Ne znam šta ćeš sa mnom onda u vezi - rekao je Luka.

- To što sam ja imala jedno ponašanje u odnosu koji nije bio zvaničan to je jedna stvar, ali ja u vezi imam itekako svoj stav. Ti meni nećeš moći da zameraš kako se ja oblačim i s kim ću da se družim - rekla je Anita.

- Molim? Ja tebi određujem šta ćeš da obučeš? - upitao je Luka.

- Da, više nećeš moći - rekla je Anita.

- Au majko, vidim gde ovo vodi. Laku noć - rekao je Luka.

- Koji si ti folirant - rekla je Anita.

- Lukice izdrži, ja ću te braniti - rekao je Uroš.

- Za ovu p*derčinu koju si mi nakačio na vrat ću ti j*bati mater - rekla je Anita.

- Ja ti ga nakačio? Ili ti sama sebi zbog Relje - rekao je Luka.

- Ti si ga nakačio jer se svađaš s njim - rekla je Anita.

- Ti lažeš - rekao je Luka.

- Ja lažem? Ti si najveći blam Srbije bio - rekla je Anita.

- Molim? Šta tražiš da radiš sa mnom u vezi? - upitao je Luka.

- Sram te bilo, šta ti meni sve pričaš. Ti meni zameraš što hodam u brusu dok vezujem kosu? - upitala je Anita.

- Da, ali oblači se kako hoćeš, a ja ću te na osnovu tvojih postupaka gledati - reko je Luka.

- Ti si rekao da se napolju ne bi čuo sa mnom - rekla je Anita.

- Da, sa kombinacijom se ne bi čuo napolju. Da te nisam upoznao kao osobu, napolju bi mi bila kombinacija - rekao je Luka.

- Eto kakvo mišljenje imaš o devojci svojoj - rekla je Anita.

- I ti o svom dečku - rekao je Luka.

- Ja nisam doživela u prošloj vezi za sedam meseci da se neko dere na mene - rekla je Anita.

- Meni se za 40 godina nije dogodilo da mi se neki balavac smeje u facu i priča s mojom devojkom - rekao je Luka.

- Nemoj da budiš ovo u meni, lepo ti kažem - rekla je Anita.

Autor: N.Panić