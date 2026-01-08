Šok nad šokovima!
Luka Vujović ipak se okrenuo i počeo da se raspravlja sa Anitom Stanojlović, a čini se da su im ovog jutra sve kočnice popustile obzirom da su se žestoko izvređali.
- Šta je tvoj problem? - upitao je Luka.
- Nećeš se drati na mene pred svima - rekla je Anita.
- Čuo sam šta si rekla ispred kuće da mislim na drugu devojku i da patim za njom - rekao je Luka.
- To si ti izgovorio - rekla je Anita.
- Ti si mislila. Ne znam šta ćeš sa mnom onda u vezi - rekao je Luka.
- To što sam ja imala jedno ponašanje u odnosu koji nije bio zvaničan to je jedna stvar, ali ja u vezi imam itekako svoj stav. Ti meni nećeš moći da zameraš kako se ja oblačim i s kim ću da se družim - rekla je Anita.
- Molim? Ja tebi određujem šta ćeš da obučeš? - upitao je Luka.
- Da, više nećeš moći - rekla je Anita.
- Au majko, vidim gde ovo vodi. Laku noć - rekao je Luka.
- Koji si ti folirant - rekla je Anita.
- Lukice izdrži, ja ću te braniti - rekao je Uroš.
- Za ovu p*derčinu koju si mi nakačio na vrat ću ti j*bati mater - rekla je Anita.
- Ja ti ga nakačio? Ili ti sama sebi zbog Relje - rekao je Luka.
- Ti si ga nakačio jer se svađaš s njim - rekla je Anita.
- Ti lažeš - rekao je Luka.
- Ja lažem? Ti si najveći blam Srbije bio - rekla je Anita.
- Molim? Šta tražiš da radiš sa mnom u vezi? - upitao je Luka.
- Sram te bilo, šta ti meni sve pričaš. Ti meni zameraš što hodam u brusu dok vezujem kosu? - upitala je Anita.
- Da, ali oblači se kako hoćeš, a ja ću te na osnovu tvojih postupaka gledati - reko je Luka.
- Ti si rekao da se napolju ne bi čuo sa mnom - rekla je Anita.
- Da, sa kombinacijom se ne bi čuo napolju. Da te nisam upoznao kao osobu, napolju bi mi bila kombinacija - rekao je Luka.
- Eto kakvo mišljenje imaš o devojci svojoj - rekla je Anita.
- I ti o svom dečku - rekao je Luka.
- Ja nisam doživela u prošloj vezi za sedam meseci da se neko dere na mene - rekla je Anita.
- Meni se za 40 godina nije dogodilo da mi se neki balavac smeje u facu i priča s mojom devojkom - rekao je Luka.
- Nemoj da budiš ovo u meni, lepo ti kažem - rekla je Anita.
Autor: N.Panić