Zvala me pijana i... Vrelo dopisivanje Kačavende i Anđela dobilo drugu dimenziju! Ranković konačno progovorio o svim detaljima, Janjuš zakucao za kraj: Oboje su se*sualno ludi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Istina izlazi na videlo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Milena Kačavenda prepričava sva dešavanja sa Anđelom Rankovićem.

- Njoj je smešno, bitno joj je da gori tema. Što joj ne bih lajkovao prve slike, a ne sliku sa Markom. Prvi klip pokazuje kako se ponaša kad je pijana. Ona je mene tu noć zvala pijana - rekao je Anđelo.

- Ovo je jedina vadilica i tu sam se za*ebala - rekla je Milena.

- Ja sam znao. Nisam znao za gelender - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je ta koja je mene zapratila, zvala me na video poziv u pijanom stanju. Bila je rekla jednom: "Koliko si gotivan, umrem od smeha. Sin nas čuje iz hotela". Sve je ona prva započela. Imao sam uvod i smatrao sam da me izazvala na to baš ovakvim ponašanjem kao sa Mikijem - rekao je Anđelo.

- Svi su Aneli podržali i rekli da ima pravo da flertuje. Ja nisam videla vatanja. Ja sam jedna ozbiljna zavodnica. Srđan ne bi bio sa mnom 27 godina da nisam valjala - rekla je Milena.

- Ti mene nisi odbila, samo nisi bila sigurna. Ako ne bi bila sa Mikijem ne bi bila ni sa mnom. Nije mi ništa napisala. Nastavili smo sutradan da se dopisujemo i zvala me - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si iste sekunde kad je dobio da sam se upalila... Samo sedi, možeš da farbaš druge ljude - rekla je Milena.

- Šta ti meni odgovaraš na sve ono? Kako da shvatim? - pitao je Anđelo.

- Da baba ima ku*ac bila bi deda. Mnogi su preuzeli ulogu vidovnjaka - rekla je Milena.

- Ti ćeš u utorak da duvaš - rekla je Saška.

- Sedi dole, pometlala sam ti sve frajere. Ona je odbila Janjuša u utorak jer neće da bude utorak devojka, a onda je sutradan došla da se izvinjava - rekla je Milena.

- Nije mi rekla da je dobila sliku organa, ali mi je rekla da joj Anđelo piše. Oboje u ovome imaju neku odgovornost. Dvoje ljudi koji su se*sualno ludi. Ona njemu prebacuje za trdunu ženu, onda pričaj šta je između vas - rekao je Janjuš.

- Ja sam to znala. Okrenula sma jedan telefon i dobila sam sve o Milici. On izlazi sa Anizom u perfekton odnosu i priše mojoj drugarici - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričaj o tebi i meni i kako si se ponašala. Šta znači ćuti? Ona je rekla da njoj "ćuti" znači da ona meni preti da ne progovori - rekao ej Anđelo.

- Ti si psiho i feišar - rekao je Anđelo.

- Šta on želi da dokaže? Ona tebi nije odgovarala, ugasila je telefon - rekao ej Asmin.

- Nije da mi nije odgovarala - rekao je Anđelo.

- Nije ti pisala se*s poruke - rekao je Asmin.

- Ja dokazujem da je ona pijana mene zvala na video poziv - rekao je Anđelo.

- Ona nije bila sigurna da li on njoj iskreno to šalje ili da bi iskoristila za rijaliti.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

