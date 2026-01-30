Obezbeđenje preplavilo kuću! Haos Aneli i Asmina trese sve: Skandalnozni detalji iz njihovih života izlaze na površinu (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Aneli Ahmić priznaje Maji Marinković da ju je Marko Janjušević pitao da budu zajedno napolju.

- Najjača mi je rečenica da ne bi bila u tri života. Ona na sve to govori da ja nju ne interesujem. Hoće da kaže da bih ja sa njom bio, a ona ne bi. Ona me malopre nazvala glavonjom iz čistog momenta - rekao je Janjuš.

- To je bilo neki dan. Ja nisam budala kad dođem ispod trema da ga pitam da budemo u vezi dok kamere ne gledaju - rekla je Aneli.

- Što sad ne plačeš je*em te u usta,a govoriš da sam ubica - rekao je Asmin.

- Imala bi bar jedan argument, ova priča se nije potegla nikad - ubacio se Luka.

- Ova moja situacija je ništa. Ženo draga govoriš čoveku da je hteo da ubije dete. Ovo je bolesno šta se priča. Ja ne verujem da je čovek hteo da ubije dete - rekao je Janjuš.

- Sad si se setila toga, nisi ispričala do sad - rekao je Asmin.

- Ubio si svog rođaka! Na svadbi je bilo tako - rekla je Aneli.

- Je*em ti Situ i sve što ima njeno - rekao je Asmin.

- Ja ne verujem da je hteo da ubije dete čovek - rekao je Janjuš.

- Je*em li ti majku i pi*ku i sestru smrdljivu. Nikad u životu ispred detata nisam povisio ton. Kunem se u decu od sestre!- rekao je Asmin.

- Ja verujem Asminovoj verziji. Ne može da se vozi auto u gradu 200 na sat, ako dete ispadne iz sedišta nije dobro vezano. Sa čim si zvala brata? - pitala je Hana.

- Šta te boli ku*ac? Oni su došli, telefon je bacio. Videli su da je bacio telefon i stali su i uzeli telefon i doneli za nama. To su bili ljudi sa Dženitine strane - rekla je Aneli.

- Meni se ne slaže to, kako brzo vozi kroz grad - rekao je Nerio.

- Ja sam bacila karticu - rekla je Aneli.

- Što si se vraćala meni? - pitao je Asmin.

- Ja sam sa njom pričao napolju i spominjala je i svadbe i svađe, ali nemoguće je da joj je argument Stanija što on tri godine nije video dete. Ja znam da ona voli da nadoda. Ne verujem da je želeo da ubije dete i nju - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić