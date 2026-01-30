Karambol! Obračun Luke i Anite trese Belu kuću, on joj natrljao na nos navodnu aferu sa Reljom Popovićem, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao raskid sa Anitom Stanojlović.

- Ona to potencira od kad je ušla u vezi. je*ao bih Maju, je*ao bih Aneli, Asmina i Anđela uz gelender. razočaran sam u nju. Razočaran sam što sam u nju i u sve. Ona ovde šalje lajkove. kad ustane Mina ja verujem njoj, kad Dača kaže ja verujem njoj. Kad Dača kaže da gledam Maju ona veruje njemu - rekao je Luka,

- Je*aću ti mater! Prebacuješ na mene - vikala je Anita.

- Je l' se Teodora smeje Terzi? Što tad ne kažeš da voli? Šta sam radio iza leđa? M*š džukelo jedna mala! Zvršila si sa mnom do kraja života! Ovo ćeš sve da pobacaš - vikao je Luka.

- Šta vide ovi ljudi? - pitala je Anita.

- Smejem se i smejaću se kad imam potrebu. Ja da hoću haos nabo bih te za stolom kad je rečeno za lajkove, poslao bih vino Maji - vikao je Luka.

- Je*aću ti sve samo da odu ovi ljudi - rekla je Anita.

- Što ti smeta Relja? - pitala je Ivana.

- J el' ovo branjenje za stolom? Hoće da bude žrtva, a ništa ne radim. Sve što si tražila sam uradio, nemam komunikaciju ni sa Majom. Sad si digla ruku na mene i nikad više - rekao je Luka.

- Tek ću - ponavljala je Anita.

- Pokazaćui ti koliko mi je stalo do Maje i Aneli. Zakuni se da nisi imala ništa sa njim! Sa mnom igra i peva tu pesmu - rekao je Luka.

- Ne! On sve što uradi svaljuje na mene - rekla je Anita.

- Da ustane Anđelo da joj se obrati ironično kroz smeh je l' to znači da te voli? - pitao je Luka.

- Ja o njemu nijednu lepu reč nisam rekla - rekla je Anita.

- Nasmejala mu se na izlaganje - rekao je Luka.

- Jeste, pričao je kroz sprdnju - rekla je Anita.

- Kad su govorili da si me tipovala - počeo je Luka.

Autor: A.Anđić