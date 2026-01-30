AKTUELNO

Zadruga

Us*aću ti se u život do kraja rijalitija! Uroš iskoristio svo oružje da unakazi Sofiju i Terzu, pa od Bore dobio niz uvreda! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je video klip u kom se Sofija Janjićević i Borislav Terzić Terza svađaju zbog Mine Vrbaški.

- Ja sam ućutkivao ljude da bih čuo šta pričaju Mina i Anita. Zanimalo me šta se dešava u toj temi pošto je gorelo u ponedeljak veče - rekao je Terza.

- Nije mi prirodno da ti ućutkuješ ljude dok ti priča bivša devojka - rekla je Sofija.

Ponovo zakuvala Maja Marinković: Boginja izgorela od ljubomore i pukla na Filipa, on joj odmah skratio jezik! (VIDEO)

- Oni ne komentarišu klip nego Minu i Viktora. Ona je njega ponovo opsovala, je*ala mu je sve. Prelaziš tako lako preko svih stvari, a šaltaš sve. Ona te ponižava non stop! Dozvoljavaš da ti ljubavnica psuje dete i da je ljubiš u usta - rekao je Uroš.

- Ja i on i kad se ljubimo kažemo: "Je*em ti sve koliko te volim". Ne mislim ko zna šta - rekla je Sofija.

- Je*em ti familiju! Da Bog da ti se sve njagore desilo u životu - rekao je Terza.

- Ovo je tetovka ku*va. Ti ćeš da ćutiš, napolju će da te šutne -rekao je Uroš.

- Ti ne možeš da rodiš na du*e - rekao je terza.

Rešila da mu izvrne život naopačke! Anita ne dolazi sebi nakon Lukine izdaje sa Majom, on pokušava da okrene sve u svoju korist: Sram te bilo, sva mes

- Ja bih bio bolji otac - rekao je Uroš.

- Sedi dole dr*ljo! Je*em li ti mamu i tatu, evo ti ku*ac - vikao je Terza.

- Milice samo ih gazi! Za ovu ku*vu ne žalim, samo tužbe. Us*aću ti se u život do kraja rijalitija! - rekao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

