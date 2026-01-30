Roni krokodilske suze! Anita poplavila izolaciju od plakanja, totalno je dotukao ljubavni brodolom sa Lukom! (VIDEO)

Nije joj lako!
Kada je Luka Vujović krenuo da se vrati u emisiju Anita Stanojlović je dotrčala do njega kako bi se do kraja obračunala sa njim.
- Jesam li ja kriva? Molila sam te danima da ne radiš ovo - rekla je Anita.
- Nisam ništa uradio - rekao je Luka.
- Gledaš samo svoje du*e, a mene teraš na ovo. sve radiš namerno meni - rekla je Anita.
- Šta želiš sad? - pitao je Luka.
- M*š bre - rekla je Anita.
Nakon svađe Anita se vratila u izolaciju i krenula sa plakanjem.
Autor: A.Anđić