Roni krokodilske suze! Anita poplavila izolaciju od plakanja, totalno je dotukao ljubavni brodolom sa Lukom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Kada je Luka Vujović krenuo da se vrati u emisiju Anita Stanojlović je dotrčala do njega kako bi se do kraja obračunala sa njim.

- Jesam li ja kriva? Molila sam te danima da ne radiš ovo - rekla je Anita.

- Nisam ništa uradio - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledaš samo svoje du*e, a mene teraš na ovo. sve radiš namerno meni - rekla je Anita.

- Šta želiš sad? - pitao je Luka.

- M*š bre - rekla je Anita.

Nakon svađe Anita se vratila u izolaciju i krenula sa plakanjem.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

