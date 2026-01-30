DRHTI MU GLAS, NA IVICI SUZA! Bora jedva izustio: Neka mi Bog oprosti, nema više dobrote u meni! (VIDEO)

Veoma mu je teško.

Bora Santana je danas na Nominacijama odlučio da se ispovedi i otvori dušu.

- Ja opraštam svima, neka mi i oni oproste, ako mogu... Neka mi oprosti Bog, ne možeš da pobegneš od sudbine. Loše se osećam, zbog nekih situacija, povređena sam, ne emotivno. Ispao sam loš čovek, nema dobrote u meni, sve me ovo izjelo, imam gušenje svaku noć, ne znam kako ću to da rešim. Ne mogu da zaspim, pogubio sam se, pričam sam sa sobom, totalno sam izgubio koncept, kad si nesrećan u duši, emotivno razoren, džabe ti sve, džabe zlato i dukati, i kuće i kola, kad nemaš s kim da podeliš i da budeš srećan. Sve oko mene je lažno - rekao je Bora i nastavio:

- Nemam šta da kalkulišem, nominovaću Anitu jer je otišla u izolaciju, eto, neka se navikne, to je jedini razlog, ostale neću ni da spominjem. Matora mi nikad dobro nije želala, nikad me nije volela još u školi - zaključio je Bora.

- Ti si mene napadao jer si mislio da se Anastasija loži na mene - rekla je Matora.

Autor: R.L.