AKTUELNO

Zadruga

Okrenuću se molitvama, DA MI BOG OPROSTI! Bora menja sebe iz korena, vreme je da sve DRUGAČIJE RADI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovakvog ga ne znate.

Robot Toša odlučio je da porazgovara danas sa Borom Santanom, u pokušaju da ga smiri i spusti loptu.

Foto: TV Pink Printscreen

Bora je istakao da ne bi voleo da se Uroš Stanić zaljubi u njega, iako mu nije problem da bude sa njim u izolaciji.

- Ja ne bih voleo da se on zaljubi, da mi se rijaliti pretvori u tu priču, da mi ne bude dobro. Krivo mi je da, ali kakav sam bio prema ljudima, a oni mislili da sam budaletina. Mislim na Anastasiju, nisam više ni zaljubljen u nju, napravila mi je dosta problema, krivo mi je zbog toga - rekao je Bora i dodao:

- Krivo mi je, što su mi se smejali tako, kao oni mene podj*bavali - naveo je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rešio sam i molitvama da se okrenem, da mi Bog oprosti za ovo što sam radio ovih dana - dodao je Bora.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nije uspeo da zadrži suze: Đukić dobio pregršt pozdrava od prijatelja i nije skidao osmeh, ali jedna čestitka ga je slomila na komade! (VIDEO)

Zadruga

Što je luđa to mi se više sviđa: Bora priznao da ne može da se odvoji od Anastasije! (VIDEO)

Zadruga

Ne odustaje: Maja ne prestaje da čačka Stanislava, on na kraju popustio, pa počeo da se ponaša detinjasto! (VIDEO)

Zadruga

Kao da se on oženio: Ša procvetao kad je čuo svoju pesmu, potpuno zaboravio Mionu i Stanislava! (VIDEO)

Zadruga

Pored Anđele se ovako nikad nije budio: Gastoz dokazao da lako menja svoje navike kad je Sofi tu?! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana se vraća na staro: Više neće kao ker trčati za Anastasijom, menja se iz korena! (VIDEO)