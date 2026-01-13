Okrenuću se molitvama, DA MI BOG OPROSTI! Bora menja sebe iz korena, vreme je da sve DRUGAČIJE RADI! (VIDEO)

Ovakvog ga ne znate.
Robot Toša odlučio je da porazgovara danas sa Borom Santanom, u pokušaju da ga smiri i spusti loptu.
Bora je istakao da ne bi voleo da se Uroš Stanić zaljubi u njega, iako mu nije problem da bude sa njim u izolaciji.
- Ja ne bih voleo da se on zaljubi, da mi se rijaliti pretvori u tu priču, da mi ne bude dobro. Krivo mi je da, ali kakav sam bio prema ljudima, a oni mislili da sam budaletina. Mislim na Anastasiju, nisam više ni zaljubljen u nju, napravila mi je dosta problema, krivo mi je zbog toga - rekao je Bora i dodao:
- Krivo mi je, što su mi se smejali tako, kao oni mene podj*bavali - naveo je Santana.
- Rešio sam i molitvama da se okrenem, da mi Bog oprosti za ovo što sam radio ovih dana - dodao je Bora.
Autor: R.L.