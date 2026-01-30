Jedno drugo gutaju očima: Ljubav Mikija i Kačavende dobila neočekivano veliku podršku, oni blistaju od sreće! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je ljubavni klip Milene Kačavende i Mikija Duduića.

- Top, baš smo lep par. Energetski smo kliknuli - rekla je Milena.

- Svaka čast za montažera. Sliak govori više od reči. Bilo je lepo, idemo nekim našim putem pa ćemo videti. Malo mi je sinoć bilo neprijatno. Nisam očekivao da će da mi uzvrati emocijom. Ovo stvarno deluje više od prijateljskog odnosa. Nemamo nameru da prilazimo granice pristojnosti. Ona nije žena za idi mi - dođi mi. Mi muzičari smo popularni da nismo baš za ozbiljne veze - rekao je Miki.

- Vidi se ta energija i senzualnost. Miki odgovara džentlementski. Mislim da je spreman da bude sa Milenom, prija mu. Vidi se da je i ona zagrejana dosta. Miki možda ima kočnicu jer nije siguran kako bi funkcionisao ovde u vezi, ali bi bio sa njom na keca, kao i ona sa njim. Potrebno je vreme da se opusti - rekao je Anđelo.

- Oduševljen sam gledaocima ove sezone. Vidi se da jedno drugo gutaju i da se sviđaju jedno drugom. Oni čim popiju malo sve se vidi. Ja ću ih podržavati ali da to bude pravo - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić