AKTUELNO

Zadruga

Jedno drugo gutaju očima: Ljubav Mikija i Kačavende dobila neočekivano veliku podršku, oni blistaju od sreće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je ljubavni klip Milene Kačavende i Mikija Duduića.

- Top, baš smo lep par. Energetski smo kliknuli - rekla je Milena.

- Svaka čast za montažera. Sliak govori više od reči. Bilo je lepo, idemo nekim našim putem pa ćemo videti. Malo mi je sinoć bilo neprijatno. Nisam očekivao da će da mi uzvrati emocijom. Ovo stvarno deluje više od prijateljskog odnosa. Nemamo nameru da prilazimo granice pristojnosti. Ona nije žena za idi mi - dođi mi. Mi muzičari smo popularni da nismo baš za ozbiljne veze - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

TRENUTAK KOJI SU SVI ČEKALI: Jovan Rajić konačno otvorio prozor svog srca i otkrio kakve emocije ima prema Milosavi: Rekao sam joj da ćemo odnos nasta

- Vidi se ta energija i senzualnost. Miki odgovara džentlementski. Mislim da je spreman da bude sa Milenom, prija mu. Vidi se da je i ona zagrejana dosta. Miki možda ima kočnicu jer nije siguran kako bi funkcionisao ovde u vezi, ali bi bio sa njom na keca, kao i ona sa njim. Potrebno je vreme da se opusti - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

PREŠLA JE GRANICU KOJU NIJE SMELA! Nakon što je Anita DIGLA RUKU na Luku, njegova majka Biljana ŽEŠĆA NEGO IKAD! Budućoj snajki ovo neće oprostiti!

- Oduševljen sam gledaocima ove sezone. Vidi se da jedno drugo gutaju i da se sviđaju jedno drugom. Oni čim popiju malo sve se vidi. Ja ću ih podržavati ali da to bude pravo - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NAPETA ZAVRŠNICA PODELE BUDŽETA: Sukob Kačavende i Miće ne jenjava, prebacuju vruću lopticu jedno na drugo! (VIDEO)

Zadruga

Preokret! Terza dao blagoslov Mini i Viktoru, oni zablistali od sreće (VIDEO)

Domaći

TOTALNO NEOČEKIVANO! Uroš u ulozi muškarca, svojim performansom raspametio celu diskoteku: Ovakvu podršku nikad nije doživeo (VIDEO)

Zadruga

LJUBAV CVETA! Darjan i Miljana zaljubljeni jedno u drugo do ušiju, Sneža kipti od ljubomore, besno poručila: JA SAM IM POŽELELA...(VIDEO)

Zadruga

Neočekivano: Aneli sve ubeđenija da je Luka voli i da strahuje od njenog pomirenja s Alibabom! (VIDEO)

Zadruga

Sve zaljubljeniji: Dačo i Sofi uživaju u prisustvu jedno drugog, blistaju od sreće! (VIDEO)