Neočekivano: Aneli sve ubeđenija da je Luka voli i da strahuje od njenog pomirenja s Alibabom! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok preokret!

Upravo je počela ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je postavio prvo pitanje Aleksandri Jakšić.

- Jakšićka, da li ti se sviđa Janjuš i koliko? - upitao je Mića.

- Svideo mi se on dovoljno, ali ima dosta stvari kod njega kojih mi se ne dopada. Manje mi se sad sviđa neko pre - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija da li si se više obradovala ostanku Murata ili razlazu veze s Borom? - upitao je Mića.

- Teško mi je što smo se Bora i ja rastali, ali drago mi je što je Murat ostao - rekla je Anastasija.

- Dačo da li je normalan odnos Luke i Asmina? - upitao je Mića.

- Skroz je logično, oni i treba da se druže. Zašto ne bi bilo ovako? Koji je razlog, ne razumem? Mislim da Asmin odlučuje o njihovom druženju, a ne Luka - upitao je Dača.

- Luka se boji da ja ne završim sa Asminom, pa namerno gura njega sa Majom - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, koga Aneli voli? - upitao je Mića.

- Mislim da ona u ovom momentu ne voli nikoga, a ona samo ima strah da ako ja uđem s Majom u vezu da će ona izgubiti temu sa mnom - rekao je Asmin.

- Ti si bolestan - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

