Karambol u Eliti: Uroš i Mića žestoko zaratili zbog Aneli, Janjuš se obratio svim cimerkama i priznao da li će biti s nekom! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću koji je žestoko zaratio s Lepim Mićom.

- Njihov odnos uopšte nije bio dobar od decembra, pljuvali su se i vređali u rehabu čak je ona govorila da je tukao trudnu - rekao je Uroš.

- Ti si jedan mali kmet, sram te bilo. Folirantu jedan i lažovu mali - rekao je Mića.

- Ti si kmet Stefana i Osmana Karića - rekao je Uroš.

- Sagni se dole, av av - rekao je Mića.

- Što si hteo da nas pomiriš? - upitala je Aneli.

- Jer se vratim u neka sećanja. Pogubio si se u svojim lažima matora drtino - govorio je Uroš.

- Dođi ovamo sagni se - rekao je Mića.

- Ona hoće sa Anđelom, hoće s Karićem u vezu i na kraju završi u Pabu s Janjušem. Meni govori da provociram Luku, nagovarala je i Sunčicu da ide i da provocira Luku - rekao je Uroš.

- Budaletino jedna raspala, j*bao te doktor - rekao je Mića.

- Pozdrav za sve doktore širom sveta - rekao je Uroš.

- Mislim da ovo stvarno nije u redu ovo s Janjuševe strane prema Mileni. Njoj je ispod časti da ona ulazi u bilo kakve rasprave sa ženama, a normalno je da joj smeta. Otvoreno je priznala da ima neke emocije i mislim da je prava emocija između njih dvoje - rekla je Vanja.

- Moram da kažem da mi je jako žao Milene i žao mi je što mora sve ovo da trpi - rekla je Jakšićka.

- Moje mišljenje je da je Milena spustila loptu sa Aneli otkad joj je Janjuš zamerao što je vređao. Janjuš je pričao da neće biti blizak da s Aneli da mu se ne bi vratile emocije - rekao je Luka.

- Ja sam ustala i priznala da sam zaljubljena u njega, ali nikad ne bih bila s njim - rekla je Kačavenda.

- U rijalitiju samo neću biti u vezi i imati s*ks, a ovde ništa ne vidim loše što sam izmasirao Aneli. Što se Milke moje tiče, ona mi je najdraža od svih i nikada je ne bih pipnuo i ponizio na bilo koji način. Ja imam osobu koju i dalje volim napolju, - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić